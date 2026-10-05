Reactie Duitse Groenen op ‘zionisme=racisme’ motie van de Britse Groenen

Het als ‘antizionisme’ vermomde antisemitisme van de Britse Groenen valt niet overal even goed. De Duitse Groenen hebben officieel afstand genomen van de Groene Partij van Engeland en Wales (GPEW) vanwege de gisteren op een partijconferentie aangenomen resolutie dat zionisme een vorm van racisme is.

Vice-voorzitter Sven Giegold:

“Deze resolutie is in strijd met de beginselen van de Europese Groene Partij (EGP), die zich inzet voor een tweestatenoplossing en vreedzame coëxistentie in Israël en Palestina.

De resolutie druist ook in tegen onze overtuigingen en kernwaarden als Bündnis 90/Die Grünen: wij staan resoluut achter het bestaansrecht van Israël.“

De EGP verenigt 39 onafhankelijke Groene partijen. Wij juichen het toe dat de GPEW in ieder geval binnenkort haar stemrecht in de Europese Groene Partij zal verliezen.

Misschien is er dan toch nog hoop voor links, althans in Duitsland. Engeland is natuurlijk reddeloos verloren. De Britse Groenen zijn geruime tijd geleden al gekaapt door radicale islamisten, die geen geheim maken van hun doelen:

The deputy head of the Greens who the Greens call ‘as English as a cup of Yorkshire tea.’ He loves doing traditional English stuff. Like discussing the weather, randomly shrieking ‘Allahu akhbar’, and getting all excited when foreign jihadist death squads rape and massacre thousands of infidels. If you disagree, you’re racist. — Max Klinger (@MaxE2review) October 5, 2026

The Green Party, everyone. Fully embracing modern day Nazism. https://t.co/lagvQ0gPAE — Andrew Fox (@Mr_Andrew_Fox) October 5, 2026



NB: zelfs een motie om Joodse leden van de Groenen die ‘zionistische’ synagoges bezoeken (ongeveer 99% van álle synagoges) te ‘beschermen’ haalde het niet. Wat dus betekent dat elk lid van de Groenen die deelneemt aan het Joodse gemeenschapsleven voortaan bestempeld wordt als racist. Uiteraard zijn de Groenen niet van plan moslims te veroordelen die moskeeën bezoeken die onder leiding staan van radicale imams. Vergeet het klimaat: Jodenhaat is nu het leidende principe van de Groenen.

Uitgelichte afbeelding: By Cory Doctorow – https://www.flickr.com/photos/doctorow/54931670940/, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=179524422