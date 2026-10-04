In reactie op dit bericht van collega Van der Kluft: Ja, die waarheid is er, dat Hamas op 7 oktober 2023 rücksichtslos 1200 mensen vermoord heeft. Maar dat geeft deze vrouw, Sabine Taasa, nog niet het recht om andere mensen te belemmeren de achtergrond van die andere waarheid te zien, namelijk dat er in reactie meer dan 70.000 mensen zijn gedood door Israël. Van haar mag blijkbaar alleen naar haar realiteit geluisterd worden.

Wat mij betreft verdienen zowel Hamas als de Israelische regering niet de minste sympathie of steun. Het is vooral dat laatste dat het nodig maakt veel scherper gefocust te zijn op de acties van de Israelische regering dan die van andere mensenrechtenschendende regeringen, omdat ze immers nog steeds verondersteld worden een bondgenoot van ons te zijn.

Het is ook bepaald niet zo dat deze film gericht door anti-Israelische activisten is gemaakt, de makers zijn immers zelf Israeliërs. En de regering van de enige democratie in het Midden-Oosten overweegt nu hen het staatsburgerschap af te nemen. Het is blijkens deze film dus niet zo dat alle Israeliërs achter de acties van hun regering staan, en als men de anitisemitismekaart meent te moeten trekken: het is al helemáál niet zo dat alle Joden ter wereld als één persoon achter het geweld van Israel staan.

Hieronder een documentaire over de film:

(Foto: By Jaber Jehad Badwan – Jaber Jehad Badwan, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=160402196)