Raki Ap bij Groene Mafkezen

Een mij onbekende podcast, klaarblijkelijk toe aan aflevering 119. Aan het woord Raki Ap, steeds prettig onverkiesbaar geplaatst op de lijst van GroenLinks. Ervaringsdeskundige die niet schroomt het woord “genocide” te gebruiken – voor wat gebeurt op West-Papua.

Duurzaam leven gaat vaak over minder vliegen, elektrisch rijden en zonnepanelen. Maar volgens onze gast van vandaag missen we dan misschien wel een veel groter deel van het verhaal. Raki Ap is Inheems mensenrechten- en klimaatactivist en zet zich al jaren in voor West-Papua. Volgens hem kun je klimaatverandering niet los zien van kolonialisme, mensenrechten en de positie van Inheemse volken. En hij is daarbij niet bang om ook de Nederlandse klimaatbeweging zelf een spiegel voor te houden.