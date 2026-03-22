Trumps eerste Speciale Aanklager Robert Mueller overleden

Robert Mueller, de eerste Speciale Aanklager van Donald Trump, is gisteren overleden. Hij was de eerste op wie de hoop gevestigd was dat hij de wereld van president Trump zou kunnen redden. Zijn onderzoek betrof de mogelijke inmenging van met name Rusland in de presidentsverkiezingen van 2016.

En alhoewel er als gevolg daarvan diverse mensen veroordeeld werden, zelfs gevangen gezet, werd de val van Trump niet bewerkstelligd. De conclusie van zijn rapport was dat weliswaar niet hard bewezen kon worden dat er van inmenging, of zelfs samenwerking van de Russen met de Republikeinen sprake was geweest, maar dat zeker ook niet gezegd kon worden dat Trump van alle verdenkingen ontheven was. Iets wat Bill Barr en zeker Trump zelf wel degelijk – en met succes – bleven roeptoeteren.

Bovendien vond Muellers onderzoek plaats onder auspiciën van Trumps Ministerie van Justitie, dat destijds weliswaar nog niet helemáál Trumps persoonlijke advocatenkantoor was geworden zoals nu het geval is (het ministerie wordt nu immers daadwerkelijk geleid door twee van Trumps voormalige persoonlijke advocaten, Attorney General Pam Bondi en Deputy Attorney General Todd Blanche), maar Muellers onderzoek wel degelijk inperkte. Zo mocht het zich niet uitbreiden naar de financiële gangen van Trump, terwijl follow the money vaak, en zeker in het geval van Trump, de meest effectieve onderzoekslijn is.

Nog afgezien daarvan was Mueller beperkt in zijn handelen vanwege een beleidslijn die nota bene ter bescherming van die andere criminele president, Richard Nixon, ingesteld was door het Office of Legal Counsel, namelijk dat een zittende president niet strafrechtelijk vervolgd kan worden. Na zijn aftreden zou dat wel gekund hebben als niet die mummelende vaatdoek van een Merrick Garland als opvolger van Bill Barr was aangetreden.

Mueller was een Republikein, een onderscheiden Vietnamveteraan van de mariniers en gedurende tien jaar FBI-directeur, kortom een man met een lange staat van dienst voor de Verenigde Staten. Iets wat van Donald Trump bepaald niet gezegd kan worden met zijn zes faillissementen. Maar Trump bestond het gisteren dus zich verheugd uit te laten over het overlijden van Robert Mueller:

Als president van de Verenigde Staten. Steeds weet deze man een nòg diepere laag in de drek waardoor hij zich al vele jaren beweegt te vinden. Trump stelde ook dat hij “nu tenminste geen onschuldige mensen meer kwaad zou kunnen doen”. Die bewering klopt als je landverradende, oplichtende, pathologisch liegende, overspelige verkrachters als onschuldige mensen beschouwt.

(Foto: The White House from Washington, DC, Public domain, via Wikimedia Commons)