Trump regime probeert nu regelrecht de wet en rechters te negeren

Zoals bekend, is Kilmar Abrego Garcia volslagen illegitiem (samen met 250 Venezolanen, van wie absoluut niet vaststaat dat die iets misdaan hebben) naar een vreselijke gevangenis te El Salvador gestuurd. Van hem staat bovendien gewoonweg vast dat hij geen bendelid is, en de Amerikaanse regering heeft nota bene zelf toegegeven dat het een vergissing betrof, dat hij geen bendelid bleek te zijn. En al zou hij wèl iets misdaan hebben, dan nog zou hij niet zomaar weggestuurd hebben kunnen worden met zijn officiële verblijfsvergunning. Hij was nota bene naar de Verenigde Staten gevlucht om aan de bendes in El Salvador te ontkomen. Zelfs die andere 250 Venezolanen hadden ook recht op een officiële procedure.

En nu heeft het Witte Huis zelfs aangekondigd dat ook al zou Garcia teruggebracht worden, hij zonder meer opnieuw uitgezet zou worden. Dit en zijn uitzetting gaan regelrecht tegen de orders van de rechter in. Het Supreme Court heeft zich vooralsnog bewust vaag uitgelaten, stellende dat de regering de terugkeer van Garcia slechts behoefde te faciliteren, niet af te dwingen. Hoe dit af gaat lopen moet nog afgewacht worden. Inmiddels overweegt een groep Democratische Congresleden zelf naar El Salvador af te reizen om Garcia op te halen. Dat zou eindelijk eens een uitermate krachtige actie zijn van de Democraten. Van dat eindeloze gemurmel over Minachting van het Hof hoeven we immers niets te verwachten, tegen de overheid is dat een tandeloze tijger.

Inmiddels heeft men niet alleen Trump tegen president Bukele van El Salvador in het Oval Office horen fluisteren dat hij desgewenst ook graag Amerikaanse staatsburgers naar gevangenissen in El Salvador zou willen deporteren, maar is dat nu zelfs officieel bevestigd.

Dit zou natuurlijk volslagen illegaal zijn. Maar de brutaliteit waarmee diverse enorm impopulaire en onwettige maatregelen genomen worden, zoals die onder DOGE, en ook de vreemde kalmte van Trump onder zijn snel dalende approval ratings, doen het bange vermoeden bij mij rijzen dat er een plan bestaat dat Trump en zijn handlangers weinig zorgen doet hebben over welke (grond)wet dan ook of toekomstige verkiezingen. Het blote feit dat Trump expliciet zegt dat hij zich altijd aan de wet zal houden wijst al op het tegendeel.

Trump zelf heeft er ook al eens op gehint dat men nooit meer zou hoeven stemmen, en

dat men de stemmen niet meer nodig had (dit al vóór de laatste verkiezingen), en Trump heeft als geen ander de neiging the quiet part oud loud te zeggen. Ook heeft Steve Bannon al gezegd dat men manieren weet om de grondwet te omzeilen teneinde Trump voor een derde keer verkiesbaar te stellen.



Ik vermoed dat men verkiezingen zal proberen te vermijden of uit te stellen, dan wel te saboteren. Er blijken immers altijd weer allerlei achterhaalde, idiote regels en wetten te bestaan in de VS die uitsluitend de Republikeinen weten te misbruiken. Het zou mij niet verbazen als ze er hiervoor ook weer een weten te vinden, ook al zijn het de staten die de verkiezingen regelen.

Ik kan me namelijk niet voorstellen dat gegeven de extremiteit van de maatregelen en executive orders die afgekondigd worden, en het complete gebrek aan respect daarbij voor de (grond)wet, deze regering en haar aanhang zich braaf gaat laten afstoppen door zoiets onbenulligs als democratische verkiezingen. Dit is immers hun fascistische natte droom.

(Foto: Emiliano Bar on Unsplash)