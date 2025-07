CDA trekt steun voor Asielnoodmaatregelenwet in

Het CDA trekt de steun voor de Asielnoodmaatregelenwet in. Aanleiding is de in de wetstekst opgenomen strafbaarstelling van illegaliteit.

Een streng asielbeleid vraagt om compromissen en wetten die werken. Veel partijen hebben zich opnieuw laten gijzelen door de PVV en steun gegeven aan de strafbaarstelling illegaliteit, een straf op medemenselijkheid. Daarom trekken wij de steun voor de Asielnoodmaatregelenwet in. — Henri Bontenbal (@HenriBontenbal) July 2, 2025

Tot nu toe was illegaal verblijf in Nederland alleen strafbaar bij een inreisverbod, maar de PVV wist door een blunder van de leiding van GLPvdA een amendement door de Tweede Kamer te jassen waarin illegaliteit strafbaar werd gesteld. Ook de hulp aan mensen die illegaal in Nederland verblijven werd strafbaar gesteld.

Dat laatste was voor het CDA onaanvaardbaar, met name omdat veel kerken en christelijke organisaties als het Leger des Heils hulp bieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers. In een verklaring op de website van de partij zegt het CDA niet bereid te zijn ‘medemenselijkheid crimineel te maken’.

Daar staat dus: kerkleden, vrijwilligers of organisaties zoals de daklozenopvang van het Leger des Heils die uitgeprocedeerde asielzoekers hulp bieden, kunnen in de gevangenis komen. Medemenselijkheid is voor de PVV een misdrijf. Maar we gaan in Nederland medemenselijkheid niet crimineel maken. Dit heeft niets meer met deugdelijke wetgeving te maken. Deze wet kan het CDA dan ook niet meer met goed fatsoen steunen. Uit naastenliefde een medemens helpen hoort niet strafbaar te zijn. Als we dit accepteren, verdwijnt de medemenselijkheid uit onze samenleving. Dat is voor het CDA onacceptabel. Als het kabinet met deze wet onder de arm naar de Eerste Kamer gaat zullen ze ook daar niet op de steun van het CDA kunnen rekenen.

De asielnoodmaatregelenwet lijkt daarmee definitief van de baan.

