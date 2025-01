Trump ontslaat niet-loyale justitiemedewerkers en vijftien Inspecteur-Generaals

De eerste stappen zoals vermeld in Project 2025 zijn genomen. Medewerkers van het Amerikaanse Ministerie van Justitie die aan de onderzoeken tegen Trump hebben gewerkt worden ontslagen.

Naast het eerdere ontslag van 15 Inspecteur-generaals is dit de typische strategie van een autocratie, die immers geen enkel onafhankelijk orgaan of onafhankelijke functionaris duldt. Alles en iedereen dient doordesemd van het Gedachtengoed van Den Leider te zijn.

Voor iedereen die dacht dat het zo’n vaart niet zou lopen, dat doet het dus wèl. We hebben immers nog slechts de eerste week van het regime Trump 2.0 achter de rug.

Wel zullen er nog juridische barricades opgeworpen worden, helemáál machteloos is de oppositie (nog) niet.

(Foto: Videostill uit One on One Laura Ingraham 31 augustus 2020)