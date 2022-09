Trump nu ook onderzocht voor fraude met Save America PAC

Er is bijna geen bijhouden meer aan, maar er is wéér een nieuw strafrechtelijk onderzoek naar Donald Trump gestart. Deze keer gaat het om een wat ordinairder geval van het soort van oplichterspraktijken dat men al heel lang van hem kent.

Vergelijkbaar met Steve Bannon (die ondertussen toch wel in heel vervelend juridisch vaarwater is gekomen met enerzijds zijn aankomende veroordeling voor Minachting van het Congres, terwijl hij anderszijds – maar nu door de staat New York – opnieuw vervolgd wordt voor zijn fraude met zijn We Build The Wall fonds), heeft Trump na de verloren verkiezingen van 2020 een fonds gestart, het Save America PAC, waarvan de opbrengsten, inmiddels zo’n 100 miljoen dollar, niet gebruikt werden waarvoor ze zeiden dat het gebruikt zou worden. Het was de 6 januaricommissie die al eerder hintte op mogelijke fraude met dat fonds:

In her opening statement in June, panel member Representative Zoe Lofgren, a California Democrat, said Trump’s supporters gave their money on the assumption it would be used to cover legal costs fighting the false election fraud claims in the courts. “But the Trump Campaign didn’t use the money for that. The ‘Big Lie’ was also a big-rip off,” Lofgren said. (NewsWeek)

Onder meer fascistische übercreep Stephen Miller is door een Grand Jury gedagvaard in verband met deze kwestie, maar ook in verband met het plan onrechtmatige kiesmannen naar het Kiescollege te sturen na de verkiezingen op 6 november 2020.

Ik weet niet hoe het Amerikaanse Ministerie van Justitie dit allemaal ooit nog tot een einde kan brengen, als er bij het onderzoeken van Trumps misdrijven steeds nòg meer misdrijven opduiken. Je zou bijna denken dat het een bewuste strategie van hem is, om justitie dermate te overvoeren met misdaden dat ze er nooit aan toekomen hem nu eindelijk eens effectief te vervolgen.

(Afbeelding: Videostill uit One on One Laura Ingraham 31 augustus 2020)