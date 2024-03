Trump kan garantstelling civiele zaak New York niet betalen

Officieel moet Donald Trumps organisatie over een week met een half miljard op de proppen komen, hetzij om aan de vergoeding en boete te voldoen waarvoor de Trump Organization door rechter Arthur Engoron is veroordeeld in de civiele zaak van de staat New York tegen de Trump Organization, hetzij om garant te staan voor dat bedrag terwijl hij in beroep gaat.

Dat laatste kun je ook doen via leningen van anderen, maar nadat de Trump Organization daarvoor met zo’n dertig bedrijven contact had gehad bleek hem dat niet te gaan worden. En dat hebben Trumps advocaten nu aan de rechter laten weten.

Ja, het lullige is natuurlijk dat als je dat bedrag niet contant hebt liggen, wat Trump blijkbaar niet heeft, je garant moet staan met je bezittingen. Nu willen naar verluid het soort bedrijven dat dat soort garantstellingen doet toch al niet zo graag vastgoed als waarborg, maar in het geval van Trump betreft het natuurlijk precies dàt vastgoed waarvan hij de waarde schromelijk overdreven heeft als het hem goed uitkwam, en waarover deze rechtszaak gaat (namelijk precies dat: het verkrijgen van leningen met overgewaardeerd vastgoed als onderpand).

Mr. Trump has asked the appeals court to pause the $454 million judgment that a New York judge imposed on Mr. Trump in the fraud case last month, or accept a bond of only $100 million. Otherwise, the New York attorney general’s office, which brought the case, might soon move to collect from Mr. Trump. (New York Times)

Als dit beroep toegestaan wordt kunnen ze hele New Yorkse wetgeving wel opdoeken. De wet is namelijk dat je garant moet staan als je in beroep gaat (die voorziening is er om te garanderen dat de betaling direct gedaan kan worden als het beroep verloren wordt door de verdedigende partij, en er niet pas dan gezocht moet gaan worden naar middelen). Maar als je in beroep kunt gaan tegen de voorziening die vereist is om in beroep te mogen gaan slaat die hele regelgeving natuurlijk nergens op.

Logischerwijze zou je denken dat Trump nu ècht in zeer ernstige, acute financiële problemen is geraakt, en misschien is dat ook echt zo, maar ik heb inmiddels niet veel vertrouwen meer in het Amerikaanse justitiële apparaat waar volgens mij zowel teveel laffe rechters als Trumpaanhangers in rondhangen. Als het echter meezit kunnen we misschien binnen enkele weken het Trumplogo van de Trump Tower in New York afgebikt zien worden.

(Foto:, Trump Tower by Kidfly182, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons)