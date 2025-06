Waar lui die de politie met vuurwerk en eieren bekogelen demonstranten worden genoemd

Spanningen in de Coevordense wijk Tuindorp, sinds de aankondiging van een opvang voor minderjarige asielzoekers. Een groep van enkele tientallen buurtbewoners ging de straat op om te protesteren tegen vluchtelingen in de wijk. De demonstratie liep uit de hand: er werd vuurwerk afgestoken, de politie werd bekogeld met eieren en er brak brand uit.

De demonstranten verzamelden zich in de vroege avond op een centraal plein in de wijk. Op meegebrachte borden stonden leuzen als ‘Hier geen minderjarige statushouders’ en ‘Wij zijn het zat’. De protestactie was volgens buurtbewoners een uiting van onvrede over het besluit om minderjarige vluchtelingen op te vangen in een pand in de wijk.

