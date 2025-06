Searchers Extravaganza 3: De paranoia kruipt je leven in

Nog pakweg twintig minuten te vullen in mijn virtuele setlist van de Searchers op Glastonbury. Er moeten natuurlijk wel Echte Oude Hits in voorkomen. Eerst worden, indien van toepassing, de originele uitvoerenden genoemd.

The Orlons:



Don’t throw your love away

Origineel werk:



He’s got no love

The Drifters, en ik vind het een ongepaste versie, maar ja, hun eerste single en meteen nr. 1 in het VK:



Sweets for my sweet

Barbara Lewis, en hiervan zeg ik juist: dit is een fraaie cover:



Some day we’re gonna love again

Buffalo Springfield. Niet uitgebracht in zijn tijd maar zeer gepast voor Glastonbury 2025 – een genadige vondst via de Jijbuis:



For what it’s worth

Eigen werk:



Goodbye my love

Hun laatste single, uit 1983, hoe toepasselijk, nietwaar: I don’t wanna be the one to say goodbye, I could be wrong:

En tot slot natuurlijk Jackie DeShannon2:



Needles and pins

Het weglopende meisje is een mooi serendipisch slot.

Ik dank u voor uw aandacht, en wie weet wordt het concert alsnog ergens ontsloten.

– Uitgelichte afbeelding: The cover art copyright is believed to belong to the label, Philips Records /, or the graphic artist(s). – Vinyl record (LP), Philips Records, Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=66662257