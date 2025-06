Iran vaardigt fatwa uit tegen Donald Trump

Ayatollah Naser Makarem Shirazi, een hoge Iraanse geestelijke, heeft een fatwa uitgevaardigd tegen Donald Trump. Volgens Shirazi is Trump “een vijand van God.

Een fatwa is een niet-bindend juridisch advies over een specifieke kwestie. De bekendste fatwa is het doodvonnis jegens Salman Rushdie, uitgesproken door Ayatollah Khomeini in 1989.

De fatwa is inmiddels gepubliceerd door zowel ISNA als Fars Nieuws. Een vertaling vind je hier.

Trump zei tijdens de Israëlische aanvallen op Iran dat hij wist waar Khamenei zich schuilhield en dat de Iraanse leider een “makkelijk doelwit” was, maar ook veilig “voor nu.”

Inmiddels heeft een tweede Ayatollah een fatwa uitgevaardigd tegen Trump:

IRAN: A second grand Ayatollah, Noori Hamedani just issued a murder Fatwa against POTUS Trump.

“Any insult to Ayatollah Khamenei is an insult to foundations of Islam… Any individual or state threatening or striking him, or anyone aiding the crime, is Mohareb [enemy of Allah].” https://t.co/lpGGsVRLbX pic.twitter.com/6G7EXgKV5S

— Khosro K Isfahani (@KhosroIsfahani) June 29, 2025