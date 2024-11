Talen uitroeien aan de universiteit

Agamben heeft het niet zo lang geleden over het einde van de universiteit gehad, we moesten maar met iets nieuws en tegelijk ouds beginnen. We weten dat ultrarechts niets met de Rede heeft en eigenlijk met wetenschap in het algemeen. Maar de aanval op de humaniora in Nederland begint niet onder Wilders – “paars” was er al sterk in en waarschijnlijk gaan de onvermijdelijke onderwijshervormers er eerder al aan vooraf. Waarom moest het plotseling facultatief worden Frans of Duits te leren op school? Een verworvenheid van de Mammoetwet. Wie noemt er ook een wet naar een uitgeroeid dier?

Een lerares Frans heeft het in de Telegraaf over het uitroeien van talen aan de universiteit (en op de middelbare school, het is daar volgens mij begonnen). Het gaat niet alleen om het verwijderen van talen wegens onrendabel zijn. Ja, het is de doodsklok die luidt over de universiteit om vakken te beoordelen op rendabelheidsgehalte. De aanleiding tot het bezetten van het Maagdenhuis in 2015 was de dreigende opheffing van “kleine talen”, Tsjechisch werd naar ik mij meen te herinneren speciaal genoemd. Het rendementssentiment moest bestreden worden. Het is alleen niet gelukt. En nu, met de zoveelste rancuneuze bezuinigingsronde (het kletsverhaal dezer dagen is dat het regime-Wilders de “laagopgeleiden” vertegenwoordigt) sneuvelen onder het etiket van “kleine talen” wel heel wat vakken in de hoek van wat de Kultuurkamer zo nodig geesteswetenschappen wil noemen. Arabisch in Leiden bijvoorbeeld – ach, een taal gesproken van de Atlantische Oceaan tot voorbij de – eh – Perzische Golf, en de liturgische taal van ruim een miljard mensen.

En Stine Jensen somt meer op:

Dag Frans, dag Duits, dag Arabisch, dag Keltisch, dag Italiaans, dag Koreaans, dag Turks, dag Chinees, dag Japans. Vanaf het studiejaar 2026-2027 verdwijnen tal van bacheloropleidingen. De Universiteit Utrecht stopt met de bachelors Duits, Frans, islam, Arabisch, Keltisch en religiewetenschappen. De Universiteit Leiden laat Frans, Duits en Italiaans fuseren tot de bachelor Europese talen en culturen en Chinees, Japans, Koreaans en Zuid- en Zuidoost-Aziëstudies worden samengevoegd tot de bachelor Aziëstudies. Studenten hebben inmiddels een e-mail ontvangen dat zij hun studie nog kunnen afronden, maar dat er geen nieuwe studenten meer kunnen beginnen.

Men kan, maar dat gold al bij Arabisch, onmogelijk zeggen dat het hier om “kleine talen” gaat. Het gaat blijkbaar om aantallen studenten die het vak “rendabel” dienen te maken. Tja, waarom zou je “Keltisch” studeren, als je in Cymru, pardon: Wales, Éire, pardon: Ierland en Alba, pardon: Schotland uitstekend terecht kunt met je Engelse klompengebrabbel? En in Breizh, pardon: Bretagne, tja, moeten ze daar ook maar Engels kletsen want Frans beheersen de Nederlandse talenwonderen allang niet meer.

Een keltologe met alleen al de poëtische naam Maartje Draak vertegenwoordigde heel wat meer dan een verzameling talen die verdrukt liggen aan de rand van Europa. Maar Batavus Droogstoppel had en heeft niets met de kennis die zij had en verspreidde.

Het is ook handig dat Batavus Droogstoppel* (“wie is dat? moeten we die kennen?”) als het om het onderwijs gaat helemaal niet voor “rechts” doorgaat. “Onderwijsvernieuwing” gaat immers voor “links” door. Vrijetijdskunde, televisiewetenschappen en vooral niet te vergeten financiële geografie, dat zijn Linkse Wetenschappen, weetjewel. Nou ja, dan ben ik rechts – Oekraïne en antizionisme hebben mij er al op gewezen dat ik dan wel niet “links” zal zijn.

*Ik heb niets tegen verzen op zichzelf. Wil men de woorden in ’t gelid zetten, goed! Maar zeg niets wat niet waar is. `De lucht is guur, en ’t is vier uur.’ Dit laat ik gelden, als het werkelijk guur en vier uur is. Maar als ’t kwartier voor drieën is, kan ik, die mijn woorden niet in ’t gelid zet, zeggen: `de lucht is guur, en ’t is kwartier voor drieën.’ De verzenmaker is door de guurheid van de eerste regel aan een vol uur gebonden.

– Uitgelichte afbeelding: Door Hawkins – http://www.nps.gov/jeff/LewisClark2/TheJourney/Fossils.htm http://www.copyrightexpired.com/earlyimage/prehistoriclifeafterkt/mammoth04.html, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1461078