Toch nog wat goed nieuws vandaag: de Fiscale Opsporingsdienst (FIOD) heeft vanmiddag Sywert van Lienden gearresteerd vanwege zijn in zo ongeveer alle mogelijke opzichten dubieuze mondkapjesdeal.

Vorige week maakte het OM bekend een strafrechtelijk onderzoek naar de Stichting Hulptroepen Alliantie van Van Lienden te beginnen. Dat er al zó snel arrestaties zouden volgen hadden we eerlijk gezegd niet verwacht.

Het OM heeft het bericht in de Telegrof inmiddels bevestigd. Naast Van Lienden zou nog een tweede persoon gearresteerd zijn. De politie zou drie woningen en een kantoor in Hilversum hebben doorzocht. Ook de BMW van Van Lienden zou doorzocht zijn, al is niet meteen duidelijk waarom. Misschien op coke of zo.

Hoe dat ook zij: de arrestatie van deze frauderende parasiet is goed nieuws. God weet dat we dat kunnen gebruiken.

Uitgelichte afbeelding: Par Henri Julien — L'opinion publique (périodique canadien-français), Vol. 6, no. 33, pp. 392 (19 août 1875), Domaine public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12043740