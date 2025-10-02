Spektakelactivisme loopt uit op spektakel

Babyvoeding, linzen en rijst hadden ze aan boord, de zogenaamde Sumudflotilla. Je vraagt je af wat ze voor zichzelf te koken hadden. En hoe dat spul goed te houden was voor de “uitgehongerde bevolking van Gaza”.

Klopt het dat het spektakelvlootje is aangehouden en de opvarenden zijn opgebracht naar een Israëlische haven? Nee, natuurlijk mag dit niet. Maar een kilo recht is minder waard dan een onsje macht. En de opvarenden wisten dat dit hun te wachten stond.

Het oorverdovende gejank dat opstijgt hoort bij het spektakel. En we zien aan de synagoge van Manchester waar dit spektakelengagement op uitloopt.

Het voelt eenzaam om links te zijn, las ik ergens hier terug van mijzelf. De selfievloot kan onmogelijk serieus als “links” beschouwd worden.

Heb erbarmen met Darfur, Congo, West-Papua – je kunt zo wel raden waarom neplinks daar geen interesse in heeft.

– Uitgelichte afbeelding: By Papua Glosarium – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=86122567