Eva Vlaardingerbroek begint Europees burgerinitiatief om EU te dwingen ‘remigratie’ te omarmen

Ons aller Eva Vlaardingerbroek, de conservatieve extreemrechtse mevrouw die FVD wat te links vindt, is begonnen met het verzamelen van handtekeningen voor de ‘Save Europe Act’ – een Europees burgerinitiatief waarin wordt geëist dat “de politieke elite de vervangingsmigratie een halt toeroept, onze grenzen beveiligt en de etnisch-culturele identiteit van de Europese naties beschermt.”

De belangrijkste eisen van de ‘Save Europe Act’ zijn een totale en volledige stopzetting van niet-Europese immigratie – ook de legale – en de invoering van een Europees remigratiesysteem.

Om de Europese Commissie (EC) zover te krijgen dat ze het in initiatief in overweging neemt, heeft men een miljoen handtekeningen nodig. Ook wanneer dat miljoen gehaald wordt (wat me niet eens zou verbazen) is de EC niet verplicht het initiatief over te nemen.

Volgens Vlaardingerbroek verslechtert de situatie in Europa in hoog tempo: “Het is duidelijk dat de grenzen nog steeds wijd open staan en dat niemand naar huis wordt gestuurd. Maar de situatie verslechtert. We staan op het punt een minderheid te worden in onze eigen landen en we kunnen niet gewoon wachten tot politici ons leven redden.”

Inmiddels zijn er ruim 38.000 handtekeningen binnengehaald. Als er 100.000 handtekeningen verzameld zijn – en dat lijkt men moeiteloos te halen – wordt het initiatief officieel ingediend.

Tot de eerste ondertekenaars behoren – naast Vlaardingerbroek – o.a. Björn Höcke (AfD), Martin Sellner (extreemrechtse activist), Rupert Lowe (Restore Britain), Jack Posobiec (Turning Point USA), Dries van Langenhove, Lidewij de Vos en Raisa Blommestein.

