Scheldkanonnade van Trump op zijn Paasbest

Ik dacht nog, is het een gefabriceerde post? Maar het staat er echt.

We zijn het normaal gaan vinden, maar dat is het niet: een staatshoofd van een wereldmacht die mededelingen doet met geopolitieke gevolgen in de taal van een 10-jarig kutventje op een zelfverzonnen sociaal medium.

Op nota bene Paaszondag werd door Donald Trump dus wederom een nieuw dieptepunt bereikt in bovenstaande post op Truth Social.

Kijk, ik ben niet gelovig en ook word ik niet snel geschokt door scheldwoorden. Maar je zou toch denken dat het aankondigen van oorlogsmisdaden (het aanvallen van onder andere energiecentrales gaat in tegen het oorlogsrecht) in dergelijke taal zijn peilingen als favoriete president onder de Evangelicals aan zou moeten tasten.

Wanneer gaat men er iets aan doen, daar in de Verenigde Staten? En we zijn nog maar op één derde van zijn tweede termijn…