Proud Boys leider opgepakt voor bestorming Capitool

Voormalig Proud Boys leider Enrique Tarrio is gisteren opgepakt voor samenzwering bij de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Eerder werden al leden van de extreem-rechtse militie Oath Keepers opgepakt voor hetzelfde vergrijp.

Het kwam niet helemaal als een verrassing, aangezien hij op de avond voor J6 al in een garage bij een hotel gezien was met de leider van de Oathkeepers, leider van Vets voor Trump en Latino’s voor Trump. Toch had Tarrio het blijkbaar niet verwacht, want hij werd vanochtend in zijn boxershort uit bed gehaald door de FBI.

Proud Boys leader Enrique Tarrio arrested this morning in his underwear in Miami for conspiracy in connection with the J6 insurrection. From NBC6. pic.twitter.com/NDX6wNoO0T — Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) March 8, 2022

Tarrio was net vrijgelaten na een veroordeling tot een half jaar voor vandalisme tijdens een Trumprally in 2020. Hij had daar een BLM spandoek van een kerk getrokken en stuk gemaakt. De voormalig Proud Boys leider, hij trad net voor zijn vorige gevangenschap af, was door deze eerdere veroordeling ook zelfs niet aanwezig op J6 bij de bestorming van het Capitool in DC. Uit de nu vrijgekomen aanklacht van justitie, op rond van samenzwering, blijkt dat hij echter wel betrokken bleef bij de organisatie en dat hij een leidende rol had in de voorbereiding. Het is nu ook interessant om te zien wat de rol van Trump is geweest in de voorbereiding. Roger Stone, de vertrouweling van Trump en ronselaar van de Republikeinse partij was goed bevriend met Tarrio. Zij woonden beiden in Florida en Stone liet zich vaak met de Proud Boys zien. Samen met Tarrio zijn ook andere Proud Boys o.a. Ethean Nordean, Joe Biggs, die al opgepakt waren voor een actieve rol in de bestorming van het Capitool, aangeklaagd op grond van samenzwering.