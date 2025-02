Project 2025 vol op stoom

Na het offline zetten van diverse websites van overheidsinstanties, het verbieden van het direct informeren van de bevolking door organisaties als de CDC zonder tussenkomst van het regime (de CDC is de organisatie die zeer tot ongenoegen van Trump in zijn vorige termijn de bevolking probeerde te informeren over Covid), volgt nu het dreigend ontslag van diverse topmensen bij de FBI. Die dient onder Trump namelijk geen onafhankelijke rechtshandhavingsorganisatie te zijn, maar een stuk gereedschap voor Trump om zijn tegenstanders te kunnen najagen.

Dit zijn kenmerken van de vorming van een autocratie: desinformatie en controle nemen over onafhankelijk veronderstelde organisaties. En de FBI wàs al opmerkelijk beschermend ten aanzien van Trump, naar mijn mening. Ze vertikten het immers behoorlijk achtergrondonderzoek te doen naar destijds kandidaat-opperrechter Brett Kavanaugh, en recentelijk naar die tweederangs Fox News host, de extreem-rechtse, verkrachtende en alcoholische Pete Hegseth (zie wederom ook Brett Kavanaugh; dit soort types verdienen blijkbaar de voorkeur bij Republikeinen). De volledig ongekwalificeerde Pete Hegseth, die nu godbetert de leiding over het machtigste militaire apparaat ter wereld krijgt.

Wat die desinformatie betreft: de bureaus van gangbare media zoals The New York Times, NPR en Politico op het Ministerie van Defensie worden vervangen door die van Rupert Murdoch’s New York Post en het extreem-rechtse Breitbart, voorheen kanaal van onder andere Steve Bannon. De als liberal beschouwde kanalen NPR en PBS krijgen een FCC-onderzoek aan hun broek wegens vermeend illegaal adverteren.

En dan is er Elon Musk. Het sujet heeft geen enkele officiële functie in de regering, maar dat weerhoudt hem er blijkbaar niet van vèrgaande maatregelen uit te voeren.

Er is een orgaan met de naam Office of Personnel Management (OPM), dat onder andere de Human Resourcesafdeling vormt voor alle overheidspersoneel in de Verenigde Staten (een apparaat van zo’n twee miljoen mensen). Een paar dagen geleden merkten werknemers van die organisatie dat hun toegang tot personeelsgegevens ineens geblokkeerd was.

“We have no visibility into what they are doing with the computer and data systems,” one of the officials said. “That is creating great concern. There is no oversight. It creates real cybersecurity and hacking implications.” (Reuters)

Verder ontvingen werknemers van het OPM emails met aanbiedingen zich uit te laten kopen en diverse maanden doorbetaald te krijgen. Duidelijk bedoeld om ook hier Trumployalisten die doordesemd zijn van Het Gedachtengoed van den Leider te kunnen plaatsen, geheel volgens de doctrine van Project 2025.

Wat is er gebeurd? Op 20 januari heeft een team van medewerkers, betrokken uit Musks diverse bedrijven, het bestuur van het OPM overgenomen (hoe dan?):

“A team including current and former employees of Musk assumed command of OPM on Jan. 20, the day Trump took office. They have moved sofa beds onto the fifth floor of the agency’s headquarters, which contains the director’s office and can only be accessed with a security badge or a security escort, one of the OPM employees said. The sofa beds have been installed so the team can work around the clock, the employee said.” (Reuters)

Het is dezelfde shocktherapie die Musk bij de overname van Twitter toepaste. Met dit verschil dat Twitter zijn eigendom was geworden en hij daar dus het recht toe had, terwijl het hier volstrekt onduidelijk is hoe een privé-ondernemer (DOGE, de Department of Government Efficiency, is namelijk géén officieel erkende instantie) zomaar de leiding over mag nemen van een centraal overheidsapparaat.

Waarschijnlijk mag dat ook helemaal niet, maar wie houdt hen tegen? Niet toevalligerwijze is de controle over de FBI ook gelijk overgenomen. Opmerkelijk is wel dat ze toegelaten zijn tot dat hoofdkantoor, want daar kom je dus niet zomaar in zonder badge. Iemand is daar onder druk gezet.

Het algemene plan is blijkbaar een overstelpende hoeveelheid autocratische maatregelen en acties te ondernemen, legitiem of niet, en de enige manier om ze te stoppen of terug te draaien is via moeizame rechtszaken. Dit is geen politieke, maar een administratieve coup, Trump en zijn trawanten hebben geleerd van 6 januari. Want wat als die eventuele uitspraken van de rechter nu eens genegeerd worden? De FBI is immers al uitgeschakeld.

Ik mag hopen dat een volgende Democratische regering, als die er ooit nog komt, volkomen klaar is met het idee van bipartisanship of reaching across the aisle, maar daarentegen werkelijk IEDERE werknemer die onder dit regime Trump is aangesteld op straat schopt. Is dat hetzelfde als wat Trump nu doet? Ja, maar dan met geldige redenen. Dat zegt Trump nu ook natuurlijk, maar Trump is een kwaadaardige psychopaat en bovendien de Projector in Chief. Het zijn stuk voor stuk fascistische onderknuppels die een groot gevaar voor de rechtsstaat vormden en wellicht op hùn beurt naar Guantanamo Bay gestuurd zouden moeten worden, ter heropvoeding.

(Foto: JD Lasica from Pleasanton, CA, US, CC BY 2.0 )