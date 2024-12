President Biden verleent zoon Hunter gratie

President Joe Biden heeft zijn zoon Hunter gratie verleend.

Gratieverlening is bedoeld om staatshoofden de mogelijkheid te geven mensen van hun straf te ontheffen indien het wel genoeg is geweest met een gevangenisstraf, of als het recht formeel gezien misschien wel zijn loop heeft gehad maar wel erg zwaar heeft uitgepakt voor de veroordeelde, of als een veroordeelde zijn of haar leven in de gevangenis dusdanig heeft gebeterd dat het verder straffen van die persoon zinloos lijkt te zijn geworden.

Donald Trump misbruikte die mogelijkheid echter om zijn criminele vriendjes zoals Roger Stone en generaal b.d. Michael Flynn (die nota bene al bekend had!) voor een gerechte straf te behoeden, en dan zelfs de veroordeelde crimineel in de vorm van Jared Kushners vader, die nu nota bene ambassadeur van Franrijk wordt. Als ik Macron was zou ik hem per ommegaande retour sturen.

Dan Hunter Biden. De man heeft geen vlekkeloos leven geleid, en heeft in de tijd dat hij drugsverslaafd was diverse misstappen begaan. Die waarvoor hij nu vervolgd werd, betroffen belastingontduiking en een valse verklaring dat hij geen drugs gebruikte bij de aanschaf van een vuurwapen. Op zeker moment leek er een schikking te komen, maar die liep spaak.

Hunter Biden zou op 17 december de strafuitspraak van de rechter te horen krijgen, die vele jaren gevangenisstraf zou kunnen betekenen. Alleen het onjuist invullen van dat formuler bij aankoop van het vuurwapen zou al 17 jaar kunnen kosten.

Joe Biden heeft gelijk als hij stelt dat zijn zoon slechts zo zwaar vervolgd werd door Justitie omdat hij de zoon van de president was. Het onderzoek en de aanklachten werden uitgevoerd door de onder Trump aangestelde aanklager voor Delaware David Weiss. Diverse juridische experts zeggen dat je voor die belastingontduiking normaal gesproken slechts een boete zou krijgen en dat er nooit iemand apart vervolgd wordt voor zo’n onjuist ingevuld wapenformulier. Alleen maar als dat wapen vervolgens nog gebruikt is bij andere misdrijven.

Joe Biden heeft steeds volgehouden geen gratie te gaan geven maar is nu dan toch overstag gegaan. Is dit juridisch helemaal zuiver? Nee, maar ik geef hem geen ongelijk in de kwaadaardige clownshow die de Amerikaanse justitie is geworden onder invloed van het Supreme Court en Republikeinse rechters zoals Aileen Cannon. Dan vecht je terug met alle middelen die je hebt, juridisch zuiver of niet. De Republikeinen krijgen een terecht corrupt koekje van eigen deeg.

Photo by Tingey Injury Law Firm on Unsplash