Het schorem van Schoof en Wilders opent de jacht op de vreemdeling

De praktijk zoals ik die heb leren kennen via het zogenaamde grenshospitium is dat de daar opgesloten mensen niet naar het land van herkomst uitgezet kunnen worden omdat dit de gevluchten niet accepteert. Op een dag wordt men dan geklinkerd, op straat gezet met een bedrag voor een treinreis naar de grens en u zoekt het verder maar uit.

U bent nu illegaal, dat was u al, daar bent u voor opgesloten. Maar er zijn grenzen aan de opsluitduur. Herinnert u zich de elf doden van Schiphol nog, 2005?

Justitie zal blij zijn met zoveel extra strafbare mensen die zoals het gaat lang op hun gevangenisstraf zullen moeten wachten. Of ze nu een advocaat zullen hebben of niet. Dat wordt de praktijk. Maar dit alles is tenslotte niet ter zake in dit land zonder alligators. Het gaat om de smerige houding van het schorem van Schoof, voorop natuurlijk de bende van Wilders. Het Leger des Heils, de Catholic Worker en allerlei kerken als organisaties ter voorbereiding van strafbare feiten, art. 140 WvS. Nederland – wat kun je er verder over zeggen.

Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft ingestemd met twee wetten voor een strenger asielbeleid. De wetten zijn nog gemaakt door toenmalig PVV-minister Faber en zijn bedoeld om in Nederland “het strengste asielbeleid ooit” in te voeren.

Er waren 95 Kamerleden voor de invoering van de wet over het tweestatusstelsel en 55 tegen. De asielnoodmaatregelenwet is aangenomen met 94 voorstemmers en 56 tegenstemmers, zo bleek kort voor middernacht bij de hoofdelijke stemmingen.

Hiermee is de eerste horde genomen, maar het blijft spannend of ook de Eerste Kamer voor zal stemmen. Dat zal pas na het zomerreces, of mogelijk later, bekend worden.

Stemmen van de parlementaire oppositie, u kunt zelf wel uitmaken wie de echte oppositie is hier.

De asielwet is een frontale aanval op de mensenrechten. Op onze beschaving. Op medemenselijkheid. Deze avond is het gevolg van het jarenlang ophitsen tegen mensen die vluchten voor oorlog en geweld. De Tweede Kamer zit vol met ophitsers. En vol met mensen die te laf zijn daartegen op te staan. [image or embed] — Esther Ouwehand (@estherouwehand.bsky.social) 4 juli 2025 om 00:08

Hulp bij illegaliteit wordt strafbaar. Daar is de wet duidelijk over. Extremen krijgen hun zin. Onverstandig, onbarmhartig, asociaal. — Frans Timmermans (@F__Timmermans) July 3, 2025

– Uitgelichte afbeelding: Het inmiddels voormalige grenshospitium van de Bijlmerbajes. Eigen foto AJvdK