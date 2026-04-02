Opnieuw drie mensen gearresteerd vanwege antisemitische aanslag in Londen

De Londense politie heeft drie mannen gearresteerd die worden verdacht van het in brand steken van vier ambulances van de Joodse hulpverleningsinstelling Hatzola in Noord-Londen. Vorige week werden al twee mannen gearresteerd.

BREAKING: Video shows 3 hooded men poor gas, ignite the blaze and flee the scene of a massive Hatzolah ambulance arson attack in Golders Green, London. pic.twitter.com/STpJojH7tz — KolHaolam (@KolHaolam) March 23, 2026



Twee van de arrestanten zijn Britse staatsburgers, terwijl de derde een dubbele Brits-Pakistaanse nationaliteit heeft. De verdachten zijn 20, 19 en 17 jaar oud. De vorige week gearresteerde mannen waren in de veertig. Ze zijn inmiddels op borgtocht vrijgelaten.

De aanslag is opgeëist door Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya, een wat schimmige, aan Iran gelieerde terroristische organisatie die eerder ook aanslagen op Joodse doelen in België en Nederland claimde. De arrestanten zijn vermoedelijk gerecruteerd binnen het lokale/regionale criminele circuit. Waarschijnlijk hebben ze verder geen banden met HAYI.