Ontslag aanklagers Trump Organization inderdaad vanwege weigering te vervolgen

Wat velen al vermoedden blijkt waar: Ex-District Attorney Mark Pomerantz nam inderdaad ontslag in de zaak van het Manhattan District tegen de Trump Organization omdat Alvin Bragg, de nieuwe District Attorney sinds januari 2022, de zaak voorlopig niet door wilde zetten.

Dit bleek uit zijn ontslagbrief die nu openbaar gemaakt is. Waarmee Alvin Bragg gelijk ook als leugenaar geduid kan worden, want die beweerde dat dat niet kon omdat er allerlei vertrouwelijke informatie in die brief zou staan die de zaak zou kunnen schaden. Wat niemand al geloofde.

Pomerantz schrijft in die brief dat hij ervan overtuigd is dat Donald Trump schuldig is aan meerdere misdrijven en dat het een ernstige gerechtelijke dwaling zou zijn hem niet te vervolgen. Ook is hij ervan overtuigd dat een veroordeling zou kunnen volgen en dat het tegen het publiekelijk belang indruist dit onderzoek te staken. Ook Alvin Braggs voorganger, Cyrus Vance, had naar verluidt al besloten dat er een vervolging plaats zou moeten gaan vinden. In zijn verkiezingscampagne (ja, District Attorneys worden gekozen in de VS; slecht idee volgens mij), zei Alvin Bragg nog zeer gemotiveerd te zijn om achter Trump aan te zullen gaan.

Wat nu precies de motieven van Bragg zijn om het onderzoek voorlopig te staken (alhoewel hij zelf beweert dat het onvermoeid voortgezet wordt, yeah right) is niet helemaal duidelijk. Het kan koudwatervrees zijn een zo prominente verdachte te moeten vervolgen met de kans zeer publiekelijk op je gezicht te gaan. Kies dan een ander beroep dan District Attorney van Manhattan, zou ik zeggen. Wordt echtscheidingsadvocaat of zo.

Ik vraag me ook af of die belastingaangiften van Trump, die men na jaren eíndelijk had weten te bemachtigen (Pomerantz’ assistant Carey Dunne had dat voor het Supreme Court bepleit) nu in handen van het district van Manhattan, en als zodanig dus wéér afgeschermd blijven. Of kan de Attorney General van New York, Letitia James, die een civiele zaak tegen de Trump Organization voert, daar ook over beschikken? Er is ook het gevaar dat de feiten verjaren als de onderbreking van dit onderzoek te lang duurt.

Hoe dan ook, het is allemaal in elk geval gigantisch frustrerend, altijd is er weer nèt één persoon teveel die Trump verdedigt of hem niet durft aan te vallen. Kan zo’n Bragg niet door de gouverneur van New York ontslagen worden of zo?