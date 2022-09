O ja joh, vakbonden ‘gigantisch stom’? Jochie, jochie, Jacco tochie

O ja joh, Vonhoffie, straatschoffie: de vakbonden zijn gigantisch stom? Ga jij eens even op de gang afkoelen en kom over een half uur maar weer terug. Nee, de meester is niet boos, de meester is teleurgesteld… da’s vééél erger.

Stom omdat ze hogere lonen willen zodat de mensen de hogere prijzen kunnen betalen? Jacco, Jacco toch… Luister even. Ik hoop dat ik de ex-glazenwasser in je weet te raken. Ja, écht, dames en heren, onze Jacco begon ooit als glazenwasser.

Kijk: je gaat werken omdat ’t moet, sinds we uit het paradijs zijn gesodemieterd. Ik als krantenbezorger – wat een ramp! En jij niet omdat je glazenwassen zo leuk vond – want daar ben je dan ook razendsnel mee gestopt. En ooit bedachten enkele toevallig Joodse heren – ene JC uit Bethlehem en ene KM uit Trier – dat je voor werk fatsoenlijk betaald moest worden. Goed puntje!

Want, Jacco, dat geld had je en heb je gewoon nodig, snap je, vooral als trambestuurder of adminivrouw of AH-medewerker om te…. eten! En zonder eten of wonen of kleren kan je namelijk niet… werken. Nee echt niet! Gaat gewoon niet. Ga maar eens een nachtje onder een bosje slapen en dan op een lege maag hup door naar je werk… ik weet het precies, en raad het af.

En dan de prijzen… Wie verhoogt die? Toch niet de vakbondies? Kijk, mijn leverworst is alweer duurder – ik zeurde er een paar weken terug ook al over. Toen was de stand plus 50% in een half jaar, van 89 cent naar € 1,39. En deze week? € 1,49! En de topman van AHetc kreeg vorig jaar € 4,5 miljoen, en plus nu € 1,5 is dan € 6 miljoen. Is dat geen 30%?

Nou, als hij zich per contract koppelt aan mijn levertworstindex dan krijgt-ie volgend jaar € 7 miljoen. Want zijn salaris zit vast aan de winst…. Jaja, Jacco, en jij zegt dan dat je ’t niks vindt dat zijn minste onderling dan ook wat van mijn/zijn leverworstwinst meekrijgt?

Je hebt natuurlijk van Maurice van den Bosch gehoord, de grote man van het OLVG-ziekenhuis (de zus van mijn petemoei was daar ooit directrice, vandaar). Hij stort € 5.000 in een hulpfonds voor ‘behoeftige medewerkers’. Hij zegt namelijk dat er bij hem in hun drie vestigingen mensen werken, die loonbeslagen krijgen door de hoge huren en de energie.

Die OLVG-man doet dat omdat die mensen op geen andere manier direct te helpen zijn – en jij Het Niet Doet, Jacco! En je grote vriendin van de grote jongens, Ingrid Thijssen, doet ’t ook niet… die domme meid is het ook nog met je eens dat de vakbonden dom zijn. Foei!

Je weet als aanvoerder van het bakkers-, slagers- en glazenwassersgilde kennelijk niet dat we – jij ook, Jacco, onze moderne welvaartsstaat te danken hebben aan vakbonden. Jazeker! Vraag maar ome Karl. Pas toen de vakbonden zoals de vooral de Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond – met hun oude prachtpaleisje de Burcht aan de Henri Polaklaan 19, te Amsterdam – het een beetje voor mekaar kregen, pas toen gingen we richting een rechtvaardige maatschappij. Met fatsoenlijk loon voor fatsoenlijk werk.

Moet ik jou er nou aan herinneren, en je vriendinnetje Ingrid ook, dat niet de gewone mensen de prijzen verhogen, maar jullie, de bedrijven? En jazeker, niet de gewone mensen verhogen de prijs van het gas of de olie… maar…

Jaja, Jacco, de vakbonden zijn dom, zeker, vast wel. Maar misschien had jij door de drukte ook wel een niet zo helder momentje…

O ja, wat verdiende jij ook alweer, Jaccootje van me? Op jullie prachtige websites is daar geen letter over te vinden, maar ik schat € 250.000.

Aan je onbereikbare voorlichtster wilde ik nog keurig vragen hoeveel dat vorig jaar was. ”t Komt nu niet goed uit’, sms’te ze… Zal best.

Kortom: Go, Tuur, go!

Uitgelichte afbeelding: uit de oude doos – By Glasshouse Images – http://www.visualphotos.com/image/1×9727571/garment_workers_on_strike_new_york_city_usa_circa, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21692395