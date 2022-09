Staking: prima! En de pensionado’s? UWV’ers? Bijstanders? En Shakespeare

Even praktisch: mijn leverworst bij mijn AH is in een half jaar van 89 cent naar € 1,35 gegaan. Da’s net wat meer dan 50 % In-Fla-Tie. Dank, AH! Dank! Mij hoor je niet klagen…

Even tussendoor: in maart bij de jaarcijfers van Ahold Delhaize bleek topman Frans Muller een loonstijging van 36% te krijgen – van € 4,4 miljoen plus € 1,6 miljoen naar € 6 miljoen. Hallo, bent u daar nog? Blijven lachen hoor! Zoals al die miljonair-boeren met hun zogenaamde kiespijn…

Zes-en-dertig-procent. Per uur verdient deze geniale leider… riemen vast? Lippen opeen? Ogen op spleet en handen vast op leuning? Het is: € 2-4-0-9 per uur. Dat is omgerekend 172 maal zoveel als € 14, het door de vakbeweging gewenste minimumloon.

Jajaja, ik weet ook wel dat dit melden geen directe zin heeft. Dat onze Franske echt niet in huilen uitbarst en met gulle hand en vol spijt vijftigjes rond gaat strooien in willekeurige filialen onder klanten en personeel. Hij lijdt aan de chronische ziekte die HebZucht heet… Die gaat ook niet in discussie met wie-dan-ook over zijn inkomen.

Misschien moet ik maar eens een aandeeltje AH-D kopen en gaan zitten zeuren op de aandeelhoudersvergadering – als ik daar met mijn NS-abonnement tenminste kan komen… Ben ik dit jaar sowieso te laat, was op 13 april. Maar waar waren we… o ja, de leverworst.

Nu MIJN inkomen… dat is AOW alleenstaand en € 80 pensioen wegens hoogdravende journalistiek. In principe nog een toeslagje van € 100. Samen € 1.420. Zelfde als drie of zes maanden terug. Gelukkig ben ik ietsie te dik, zodat AH mij gaat helpen bij afvallen – waarvoor dank, Franske! O ja: incidenteel vang ik wel eens een honderdje voor een lezing of cursus, een kunstwerkje (zogenaamd), een gevonden koelbox (geheel intact…, € 50) of zoiets.

Maar kunnen bejaarden wel sta…? Neenee, hou op – vraag nou niet naar de bekende weg. UWV’ers? Bijstanders? Hoe komen die dan aan meer geld of minder uitgaven? GroenLinks met Keiharde KamerVragen? Samen met SP? Of 50+? Of met de Onnoembaren? Of kunnen we bij de Rolexvangers uit Opsporing Verzocht wat bestellingen plaatsen? Kan dat via Meld Misdaad Anoniem? Dwz dat als het door Robin Mohammed Hood is goedgekeurd, de pliesie het gewoon even laat gaan?

Dat gaat helemaal niks opleveren binnen een maand, ook niet drie of vijf. En mijn leverworst zal blijven groeien – in prijs, geld, euri’s.

Waar blijft de vaste broodprijs, door de regering vastgesteld uit de jaren ’50, ’60? Doe er dan meteen maar de prijs van water bij. Dan komen we verkleumd, vermagerd en verarmd, maar levend, de winter uit (als mijn pillen maar niet te duur worden…) Dank, Franske! Dank, Rutto!

Shakespeare, Richard III: “Now is the winter of our discontent – Made glorious summer by this sun [or son] of York”. Die Richard was een keiharde, gebochelde, superambitieuze schoft en het lukte hem door moord en doodslag (‘discontent’) onder zijn familieleden koning te worden, waarna hij zelf toch werd gecancelled. Wij hebben alleen de discontent, en of het nog ooit summer wordt…

PS: WF Hermans, de aartskankeraar, de verzetsontkenner, deze aarsmade-van-de-ziel, dit eksteroog op de balzak, zat ooit te zuigen over de naam van het Eduard Douwes Dekkerhuis in Amsterdam – ik ken het! – vanwege de seniliteit van enkele bewoners. Hij kreeg de lachers op zijn hand door te roepen dat er in Duitsland NOOOOIT een Goethehaus voor dementen zou bestaan, of in Engeland een Shakespeare-house voor idem.

En wat blijkt? Volkomen Gelul, zoals het meeste van zijn Gezeik, Geblèr en Gebazel. Geen Shakepearehouse, gaf Khalid ongechekt door in zijn ‘show’ van gisteren…? Nou, klik hier maar eens…

