Netwerken willen net als Fox News beschikking over veiligheidsbeelden 6 januari

De ongewervelde die in de Verenigde Staten van Amerika het Huis van Afgevaardigden verondersteld wordt te leiden, Kevin McCarthy, probeert niet eens nog maar de schijn van eerlijkheid of fair-play op te houden.

Afgelopen week heeft Kevin McCarthy namelijk rond de 40.000 uur aan opnamen van beveiligingscamera’s van het Kapitool op 6 januari 2021 aan Tucker Carlson van Fox Republican Propaganda Machine News overhandigd. En uitsluitend aan Tucker Carlson. U weet wel, diezelfde Tucker Carlson van wie kortgeleden tekstberichten vrijgegeven zijn, waaruit bleek dat ook hij geen woord geloofde van Trumps leugens over verkiezingsfraude, maar puur omwille van de kijkcijfers en de daaraan verbonden reclamegelden niettemin die gevaarlijke nonsens bleef verspreiden.

McCarthy beweert “omwille van transparantie” die videobeelden aan Carlson te hebben overhandigd. Het enige transparante hieraan is de doorzichtige leugen die dat argument natuurlijk is.

Niet alleen is dit een schandalig misbruik van die beelden voor puur partijdige doeleinden, maar onder meer voorzitter van de Senaat Chuck Schumer heeft er ook al op gewezen dat dit op gevaarlijke wijze kan blootleggen op welke wijze men zich toegang tot het Kapitool kan verschaffen (in dat licht bezien: ik heb nooit meer iets gehoord over hoe de oproerlingen van 6 januari wisten via welke ramen men naar binnen kon, hoe het kon dat er bepaalde noodknoppen verwijderd waren uit kamers van Democratische medewerkers. Ik heb nog steeds het idee dat met name de Secret Service een dubieuze rol gespeeld heeft op die dag. Niet voor niets bleken er vele tekstberichten van medewerkers van die dienst gewist).

Maar een aantal netwerken laat het er niet bij zitten, en proberen McCarthy nu te bewegen echt transparant te zijn en die beelden ook aan hen te overhandigen:

In a letter to congressional leadership Friday, the media companies argue the footage McCarthy allowed Carlson and Fox News to access should be made available to other media groups.

The letter was sent on behalf of CBS News, CNN, Politico, ProPublica ABC, Axios, Advance, Scripps, the Los Angeles Times, and Gannett.

“Without full public access to the complete historical record, there is concern that an ideologically-based narrative of an already polarizing event will take hold in the public consciousness, with destabilizing risks to the legitimacy of Congress, the Capitol Police, and the various federal investigations and prosecutions of January 6 crimes,” wrote attorney Charles Tobin. (CBS)