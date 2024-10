Levende doden: De Friese bijvlieg

[Een diersoort waarvoor “het lot van de dodo” dreigt:] de Friese bijvlieg, een zweefvlieg die met ecologische imitatie de roofdieren te slim af is, maar – net als andere zweefvliegen – weerloos is tegen het ophopende gif in de natuur.

Nieuwe woorden zijn een teken van veranderende tijden. Na ‘vliegschaamte’ kennen we nu ook het woord ‘uitsterfsnelheid’. De uitsterfsnelheid van zweefvliegen is significant hoger dan die van bijen. Binnen de zweefvliegen ligt de uitsterfsnelheid van de soorten die bladluizen eten dan weer hoger dan die van waterbewoners zoals bijvliegen. Dit vertelt ons iets dat we eigenlijk al lang wisten: gifstoffen hopen zich op in het voedselweb. Met gif in aanraking komen is ongezond; gif eten is nog ongezonder. Bij zoogdieren, vissen en vogels was dit al lang en breed bekend, maar nu zijn er dus sterke vermoedens dat hetzelfde speelt bij insecten.

– Uitgelichte afbeelding (blinde bij!): Door Pjt56 – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42368752