Bluesklassieker du jour: Shave ‘em Dry Blues

Een ‘dirty blues’, in 1924 voor het eerst op plaat gezet door Ma Rainey. De schrijver is niet met zekerheid bekend, maar het zou goed Rainey zélf geweest kunnen zijn. Performers als Rainey hadden altijd een paar gewaagde songs achter de hand, voor laat op de avond als het publiek in de juiste stemming was. Lees: voldoende whiskey geconsumeerd had. Blues- en jazzmusici traden ook regelmatig op in bordelen, waar songs als Shave ‘em Dry Blues juist hielpen om het publiek in de juiste stemming te krijgen.

Een veel explicietere – en bekendere – versie werd in 1935 op de plaat gezet door Lucille Bogan. De ongekuiste versie daarvan verscheen pas in 1991 op de compilatie Raunchy Business: Hot Nuts & Lollypops. I got nipples on my titties big as the end of my thumb/I got somethin’ ’tween my legs ‘ll make a dead man come. Nee, Prince was niet de eerste.

Uitgelichte afbeelding: Een van de weinige niet tegen de vlakte gegooide gebouwen in Storyville, het oude red light district van New Orleans – By Photo by Infrogmation of New Orleans, 2005-10 – Photo by Infrogmation of New Orleans, 2005-10, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=388941