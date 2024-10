Turkije bombardeert Koerdische doelen in Syrië en Irak

De Turkse luchtmacht heeft de afgelopen uren een aantal Koerdische doelen in Syrië en Irak gebombardeerd. Volgens de door Koerden geleide Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) zijn bij die bombardementen in het noorden van Syrië 12 burgers gedood. Turkije zélf claimt 59 ’terroristen’ gedood te hebben.

Meantime, #Turkey, a NATO country by the way, is relentlessly bombing and massacring Kurds in northern Syria.

No protests, no encampments, no marches, no media coverage, no condemnations from UN, no lectures by EU, no demand for ‘calm’ and ‘restraint’, no calls for ‘Ceasefire… pic.twitter.com/Fxk09f7jeA

— Arsen Ostrovsky 🎗️ (@Ostrov_A) October 24, 2024