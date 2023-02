Medewerkers Fox News verspreidden Trumps verkiezingsfraudeclaims tegen beter weten in

Medewerkers van Fox News wisten dat er geen sprake was fraude bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven als onderdeel van een smaadzaak tegen Fox News door Dominion Voter Systems.

Tucker Carlson, Sean Hannity en andere “sterren” van de extreemdomrechtse nieuwszender lieten in privéberichten weten de claims van Trump over verkiezingsfraude belachelijk te vinden. Desondanks bleven ze Trump’s beweringen publiekelijk steunen.

Tucker Carlson, Sean Hannity en Laura Ingraham dreven in emails de spot met types als Rudy Giuliani en Stanley Baldwin die bij hoog en laag bleven volhouden dat de verkiezingen frauduleus verlopen waren.

Op 18 november 2020 schreef Carlson in een mail aan Ingraham: “Sidney Powell liegt trouwens. Ik heb haar betrapt. Het is krankzinnig”. Ingraham antwoordde met: “Sidney is zo gek als een deur (a complete nut). Niemand wil met haar samenwerken. Hetzelfde geldt voor Rudy”.

Ook Rupert Murdoch, de hoogste baas van Fox, liet zich in dergelijke bewoordingen uit. Zo bestempelde hij de claims van Trump over fraude als “really crazy stuff”, wat waarschijnlijk nog het beste vertaald kan worden als “volledig van de pot gerukt”.

Het optreden van de Fox-medewerkers lijkt vooral e zijn ingegeven door de angst kijkers te verliezen aan het nog véél dommere Newsmax. Fox riep al vrij vroeg op de avond Biden uit tot de winnaar in Arizona, met als gevolg dat de niet al te snuggere vaste kijkersschare overschakelde naar de concurrent. Tucker Carlson ging volledig door het lint toen bleek dat daardoor de aandelen van Fox kelderden. Hij probeerde zelfs Fox-verslaggeefster Jacqui Heinrich ontslagen te krijgen toen die zei dat de verkiezingen eerlijk verlopen waren: “Please get her fired…What the fuck? I’m actually shocked…It needs to stop immediately, like tonight. It’s measureably hurting the company. The stock price is down. Not a joke”.

En dat alles terwijl hij dus naar eigen zeggen wist dat de claims van Trump onzinnig waren.

De documenten bieden een aardig kijkje op de wijze waarop rechtse “nieuwszenders” te werk gaan. Volstrekt gewetenloos, gespeend van elke vorm van verantwoordelijkheidsgevoel en boven alles gericht op het binnenharken van zoveel mogelijk geld. Journalistieke overwegingen spelen – in elk geval in de top van het bedrijf – geen enkele rol. Alles is erop gericht de over het algemeen slecht opgeleide kijkers in een permanente staat van razernij te laten verkeren en over de rug van die kijkers zoveel mogelijk geld te verdienen.

