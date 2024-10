Crisis bij Die Linke

Enkele vooraanstaande leden van Die Linke zijn uit de partij gestapt. Directe aanleiding is het virulente antisemitisme bij een deel van de leden.

Het zijn niet de minsten die uit de partij gestapt zijn: Klaus Lederer is een voormalige senator (vergelijkbaar met deelstaatminister) van Cultuur en Elke Breitenbach was in het recente verleden senator van Sociale Zaken. Beiden hebben in het verleden regelmatig in de clinch gelegen met Sahra Wagenknecht, die jarenlang heeft geprobeerd Die Linke te transformeren tot een sociaal-conservatieve partij. Wagenknecht stapte een jaar geleden uit de Die Linke om de Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) op te richten.

Lederer, Breitenbach en andere hervormers streden niet alleen tegen Wagenknecht, maar ook tegen de antisemitische tendenzen binnen de eigen partij. Een aantal leden – meestal uit de trotskistische hoek – bejubelde de pogrom van Hamas op 7 oktober 2023: “Voor revolutionaire socialisten hebben de Palestijnen altijd het recht gehad en hebben ze nog steeds het recht om zich met alle noodzakelijke middelen te verdedigen tegen de door imperialisten gesteunde kolonie van zionistische kolonisten die hun land bezet houdt en hen onderdrukt”.

In Nederland kijkt links dan liever de andere kant op (Scharwachter, Ten Broeke), maar zo werkt dat in Duitsland niet. Tegen een aantal van de bovengenoemde leden is de partijleiding inmiddels een royementsprocedure begonnen, maar volgens de uitgetreden leden is dat te weinig en te laat. Na een jarenlange strijd tegen enerzijds conservatieven als Wagenknecht en anderzijds trotskistische pseudoradicalen zijn ze het zat.

Voor Die Linke is het een drama. De partij zit tóch al in de hoek waar de klappen vallen en het verlies van deze prominenten dreigt de partij nóg verder te marginaliseren.

(Afbeelding: By Die LinkeVektorisiert von PantheraLeo1359531 😺 (talk) – die-linke.de, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=140968622)