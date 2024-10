Bloei & Groei in Amsterdam: de impact van samen tuinieren

Langs de Albert Camuslaan in Amsterdam-Zuidoost staan huizenblokken van vijf verdiepingen, met op de begane grond winkels en kantoortjes. Niets in de straat doet vermoeden dat zich hier de grootste stadstuin van Bloei & Groei bevindt.

Pas als je tussen buurtsuper Tangermarkt en het kantoor van Wijkbeheer door een poort gaat, openbaart zich de enorme binnentuin met hoge kastanjebomen, plantenbedden en een kleine en grote kas. In die laatste staan de tropische planten, waaronder antruwa en sopropo – populaire groenten in de Surinaamse keuken.

Het voormalige kinderdagverblijf in de tuin is nu een buurtcentrum. De vrouwen van Bloei & Groei hebben hier hun lunchplek en vergader- en workshopruimte. Over de zandbak is een netje gespannen: hier zijn bloemen ingezaaid.

