Nazi-jager stemt op Le Pen

Holocaustoverlevende en nazi-jager Serge Klarsfeld zegt dat hij bij de parlementsverkiezingen in juli “zonder te aarzelen” op Marine Le Pen’s RN zal stemmen. Le Pen steunt volgens Klarsfeld de Joden, terwijl het radicaal-linkse La France insoumise van Mélenchon “stinkt naar antisemitisme”. Dat laatste is natuurlijk waar – radicaal-links is antisemitisch tot in de rotte kern – maar Klarsfeld had er óók voor kunnen kiezen op Macron of desnoods de centrumrechtse Republikeinen te stemmen.

Le Pen greep de gelegenheid meteen aan om haar nieuwe bondgenoot te omhelzen en te wijzen op “het verschrikkelijke gevaar van een links dat zijn ziel en waardigheid opgeeft”.

L’hommage au peuple français de cette grande conscience et gardien de la mémoire de la Shoah qu’est Serge Klarsfeld, nous rappelle que même si le chemin de nos choix électoraux peuvent diverger, il est un moment où il faut se retrouver pour refuser ce terrible péril porté… pic.twitter.com/9GmzSTuEDl — Marine Le Pen (@MLP_officiel) June 16, 2024



Voor Le Pen is Klarsfeld’s stemverklaring een geschenk uit de hemel. Serge en zijn vrouw Beate hebben meerdere nazi-oorlogsmisdadigers opgespoord en hun morele autoriteit is groot. Serge ontving in 2018 de Ordre national de la Légion d’honneur, de hoogste onderscheiding die Frankrijk kent. Beate ontving in hetzelfde jaar de Ordre national du Mérite.

Hoe begrijpelijk Klarsfeld’s afkeer van “links” ook is, het blijft een merkwaardig besluit. Nog in 2019 spraken de Klarsfelds zich uit tegen het opkomende rechtsextremisme in Europa en de VS, dat ze betitelden als een groter – of in elk geval acuter – gevaar dan antisemitisme: “The fight against anti-Semitism is not the priority(…)The priority is the defense of democracy to defend the republican state of France and democracies in other states in Europe.”

UItgelichte afbeelding: By Personal photographer – http://www.klarsfeldfoundation.org/, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8471416