Minister van Defensie Hegseth gaf opdracht tot doden overlevenden van aanval

Dus niet alleen orkestreerde Pete Hegseth de volslagen illegitieme en dodelijke aanvallen op vermeende drugssmokkelaars in de Caraïbische zee, maar heeft hij zelfs expliciet opdracht gegeven twee overlevenden van die eerste aanval ook alsnog te doden. Zoals ik al ergens las is dit in feite geen oorlogsmisdaad omdat het helemaal geen oorlog betreft, maar regelrechte moord.

Zoals eerder gezegd màg een militair een onwettig bevel helemaal niet opvolgen. Daarbij moet wel aangetekend worden dat het dan volkomen duidelijk moet zijn dat zo’n bevel onwettig is. Hier wordt echter uitgelegd dat het dat in dit geval zonder enige twijfel was.

Als er een functionerend justitieel apparaat bestond in de Verenigde Staten zouden Hegseth en de verantwoordelijke militairen nu diep in de problemenen zitten. Maar wat er in de huidige omstandigheden tegen kan gebeuren staat nog maar te bezien. Immers, Justitie staat onder controle van de volledig gecorrumpeerde Pam Bondi, en de interne rechtsspraak van het Ministerie van Defensie heeft Hegseth al bij aanvang van het Trumpregime gekortwiekt. Hegseth heeft destijds alle top-JAG-functionarissen ontslagen en vervangen (JAG: Judge Advocate General’s Corps). Ongetwijfeld met dit soort illegale acties in gedachten.

Wel heeft de House Armed Services Committee van het Huis van Afgevaardigden aangekondigd deze kwestie te gaan onderzoeken:

“This committee is committed to providing rigorous oversight of the Department of Defense’s (DOD) military operations in the Caribbean,” Rep. Mike Rogers (R-Ala.), the chair of the House committee, and Rep. Adam Smith (D-Wash.), the top Democrat on the panel, said in a joint statement. “We take seriously the reports of follow-on strikes on boats alleged to be ferrying narcotics in the SOUTHCOM region and are taking bipartisan action to gather a full accounting of the operation in question,” the duo stated.(The Hill)

(Foto: (DoD photo by Chad J. McNeeley) – https://www.dvidshub.net/image/8844545/29th-secretary-defense-pete-hegseth-official-portrait, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=158693258)