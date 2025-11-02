Vredesduif Donald Trump

Donald Trump houdt niet van oorlog, zegt men althans. Ik denk dat hij vooral niet van oorlogen houdt waar Amerikanen bij om kunnen komen (of waar Private Bonespurs zelf ooit heen gestuurd had kunnen worden). Hij houdt wel van het doden van mensen. Vooral als het zwarte of bruine mensen betreft, vermoed ik. Ooit pleitte hij immers in een paginagrote advertentie voor herinvoering van de doodstraf, zodat de Central Park Five geëxecuteerd zouden kunnen worden. In een debat met Kamala Harris beweerde hij dat de mannen bekend hadden, wat niet het geval is en vervolgens hebben ze een rechtszaak wegens smaad tegen Trump aangespannen.

Kort geleden sprak hij ook bepaald verlekkerd over het doden van Venezolanen, wat hij en Pete Hegseth dan ook al gedurende enkele weken doen, middels het opblazen van bootjes waarmee volgens deze twee kwaadaardige gekken drugs worden vervoerd:

“Well, I don’t think we’re going to necessarily ask for a declaration of war. I think we’re just going to kill people that are bringing drugs into our country. OK? We’re going to kill them. You know? They’re going to be, like, dead. OK.” (DemocracyNow)

Zelfs als het al vast zou staan dat het hier drugsvervoer betreft, staat daar om te beginnen de doodstraf niet op, en als dat al wel het geval zou zijn zou die pas na een officiële rechtszaak voltrokken mogen worden. Je hebt een kustwacht voor dat soort aangelegenheden die de betreffende vaartuigen aan kan houden en opbrengen, wat dan ook de normale gang van zaken was tot voor kort.

Het aanvallen van vaartuigen in internationale wateren betreft gewoonweg oorlogshandelingen. En in het geval waar het geen marinevaartuigen betreft is komt het neer op moord en oorlogsmisdaden. In het huidige klimaat van de Verenigde Staten zullen Trump en Hegseth daar nooit ter verantwoording voor worden geroepen. Of dat klimaat nog ooit zal veranderen staat te bezien.

Bovendien heeft de theocratisch-fascistische meerderheid in het Supreme Court besloten dat alles wat een president in uitoefening van zijn ambt doet volstrekt immuun voor strafvervolging is. Dat geldt echter niet voor Pete Hegseth, en ook niet voor de generaals en admiraals die deze orders uitvoeren (of willekeurig welke militair: Amerikaanse militairen worden, net als Nederlandse, geïnstrueerd dat ze bevelen tot het uitvoeren van illegale handelingen niet mógen opvolgen). Ze zouden natuurlijk wel weer preventief gratie verleend kunnen krijgen van Trump. Helemaal toevallig was het terugtreden van admiraal Alvin Holsey onlangs waarschijnlijk niet. Ik zou me inderdaad ook eens achter mijn oren krabben als ik onder bevel van deze twee misdadigers stond. Ik zou ook uitkijken als ik Pete Hegseth zelf was, want misschien slaat dat klimaat in de Verenigde Staten op zeker moment toch nog om. En hoe waterdicht zijn die preventieve gratieverleningen?

Nee, Donald Trump vindt oorlog best leuk, zolang het maar tegen weerloze tegenstanders gaat. Kort geleden kondigde hij dan ook aan dat aanvallen op militaire bases van Venezuela tot de mogelijkheden behoren. Dat zouden echt regelrechte oorlogshandelingen zijn, die een Amerikaanse president helemaal niet mag uitvoeren zonder toestemming van het Congres. Maar wie houdt hem tegen? Nationaal niemand op dit moment, en internationaal al helemaal niemand.

En gisteren hoorden we dan ook dat Trump Nigeria met militaire acties bedreigt, ter redding van dat prachtige, wereldwijde christendom uit de klauwen van de islam, waarbij er ook weer lekker veel mensen gedood zouden worden.

“I am hereby instructing our Department of War to prepare for possible action,” the post continued. “If we attack, it will be fast, vicious, and sweet, just like the terrorist thugs attack our CHERISHED Christians! WARNING: THE NIGERIAN GOVERNMENT BETTER MOVE FAST!” (The Hill)

Ik geloof niet dat ik ooit een Amerikaanse president oorlogshandelingen als “sweet” heb horen karakteriseren. En christenen redden? Werkelijk? Of is het geen toeval dat zowel Venezuela als Nigeria militair zwakke, maar wel olieproducerende landen zijn, waar de Verenigde Staten misschien een hen welgevalliger regime wil installeren?

(Afbeelding: Julius C, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons)