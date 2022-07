Mensen van kleur het hardst getroffen door klimaatverandering

Uit onderzoek van de universiteit van Manchester blijkt dat bijna één op de drie mensen van kleur in Groot-Brittanië woont in een wijk die het meest wordt blootgesteld aan extreme hitte. Slechts één op de twaalf witte mensen woont in zo’n wijk.

Bijna 6 miljoen Britten blijken in wijken te wonen waar men meer dan gemiddeld gevaar loopt getroffen te worden door de gevolgen van de mondiale temperatuurstijging. Cynisch, maar voorspelbaar: het betreft vrijwel altijd arme mensen met de laagste CO2-voetafdruk. Ze dragen het minste bij aan de stijgende temperaturen, maar worden er het hardst door getroffen.

Het onderzoeksteam vond maar liefst 3000 wijken waar het in de nabije toekomst ronduit gevaarlijk wonen wordt. Volgens een woordvoerder van milieu-organisatie Friends of the Earth is er dringend actie nodig om de wijken in de “frontlinie” aan te passen aan extreem weer: “….meer groen en bomen voor beschutting, isolatie van huizen om huizen warm te houden in de winter en koel in de zomer, en gemeenschapscentra met airconditioning waar mensen even uit kunnen rusten van de hitte”.

Meer bij de Guardian

