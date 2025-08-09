Meer dan 150 Hamasgroupies gearresteerd bij betoging in Londen + Update

De politie heeft meer dan 150 Hamasgroupies gearresteerd bij een solidariteitsdemo met Palestine Action in Londen.

Palestine Action werd onlangs door de Britse regering verboden en bestempeld tot een terroristische organisatie. Lidmaatschap van – of steun aan – Palestine Action is een strafbaar feit dat volgens de Terrorism Act 2000 bestraft kan worden met maximaal 14 jaar gevangenisstraf.

Inmiddels zijn drie mensen aangeklaagd wegens het “steunen van een verboden terroristische organisatie”. Twee van de verdachten zijn 70+, voor hen zou een veroordeling dus feitelijk neer (kunnen) komen op levenslang, al zal de rechter vermoedelijk wel rekening houden met hun leeftijd.

Palestine Action werd verboden nadat leden van de club voor de zoveelste keer de sloophamer hadden gehanteerd. In juni van dit jaar beschadigden vier leden van PA twee vliegtuigen op een basis van de RAF. Dat was voor de Britse regering de druppel die de emmer deed overlopen. Palestine Action probeerde nog wel een verbod te voorkomen door naar de rechter te stappen, maar die oordeelde dat de regering in haar recht stond met een verbod.

De adjunct-commissaris van de Met, Ade Adelekan, zei: “Iedereen die zijn steun betuigt aan Palestine Action kan verwachten te worden gearresteerd. Ik wil mensen nogmaals aansporen om na te denken over de ernst van die consequentie. Een arrestatie op grond van de Terrorism Act kan zeer reële langetermijngevolgen hebben – van reizen tot werkgelegenheid en financiën. Bovendien is het, zoals we deze week hebben gezien, zeer waarschijnlijk dat een arrestatie in deze omstandigheden tot een aanklacht zal leiden.”

Een betoging van de Palestine Coalition binnenkort kan gewoon doorgaan. Een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken benadrukte nogmaals dat demonstreren ten faveure van de Palestijnen volstrekt legaal is.

Update: volgens de Met (politie van Londen) zijn inmiddels meer dan 200 mensen gearresteerd.

Gefeliciteerd met jullie strafblad, sukkels.

Uitgelichte afbeelding: beelden van onmiddellijk na de pogrom op 7 oktober 2023 – By Kobi Gideon / Government Press Office of Israel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=138951085