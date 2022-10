Medewerker Mar-a-Lago: geheime documenten in opdracht Trump verplaatst

Een medewerker van Donald Trump op Mar-a-Lago heeft de FBI verteld dat hij op last van Donald Trump geheime documenten naar diens privéverblijf heeft verplaatst. Essentieel hierbij is dat die opdracht nà een dagvaarding van Justitie van die documenten plaats vond. Deze handelingen worden bovendien bevestigd door beelden op beveiligingscamera’s, waarop te zien is dat mensen inderdaad dozen met documenten aan het verplaatsen zijn.

De betreffende getuige begon overigens pas los te komen nadat hij door de FBI met bewijs geconfronteerd werd:

In the first interview, these people said, the witness denied handling sensitive documents or the boxes that might contain such documents. As they gathered evidence, agents decided to re-interview the witness, and the witness’s story changed dramatically, these people said. In the second interview, the witness described moving boxes at Trump’s request. (Washington Post)

Veel duidelijker kan de directe betrokkenheid van Trump bij dit geval van Belemmering van de Rechtsgang niet worden, dunkt me. Nu is het wachten op Merrick Garland. Een eventuele aanklacht zal wel pas na de tussentijdse verkiezingen plaatsvinden, alhoewel Trump helemaal geen kandidaat is, dus waarom daarop gewacht zou moeten worden is me ook niet duidelijk. Maar het schijnt dat de man die bij uitstek werkelijk met elke wet, regel of fatsoensnorm steevast zijn reet afgeveegd heeft met meer égards dan wie dan ook behandeld dient te worden.

(Foto: The White House from Washington, DC, Public domain, via Wikimedia Commons)