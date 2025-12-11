Lobby, lobby. lobby tot je blauw ziet

“Maar ik laat de lobby nu vooral komen uit de KSa [Kansspelautoriteit], de goede doelen en de verslavingszorg. Dat doet het bij de christelijke vrienden beter dan al die “heidsense’gokbedrijven :).”

Aan het woord een minister van RECHTSBESCHERMING – jazeker, zo heet dat – de bescherming van RECHTS voor het geval iemand meende dat het hier om RECHT ging. Dit appbericht was van 22 januari 2019 en staat vandaag op de voorpagina van de NRC. De minister was ene Sander Dekker (1975), VVD-lid van Rutte III. Nu voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten.

Dus maar even over lobby’s. Ik ben er nogal tegen, omdat geld het hier alweer wint. Huur een paar nette m/v’s, in nette BMW’s van € 900 p/m vanuit een net kantoor op loopafstand van het Binnenhof van € 7.000 p/m, met een eet-, drink- en bordeelbudgetje van € 3.000 p/m en een advocaat van € 250 p/u op de achtergrond en een beeldschone – vooral naïeve! – secretaresse van € 3.000 p/m op de voorgrond.

Dat soort geld heeft ROVER – reizigers openbaar vervoer – gelukkig niet. Die kopen speciaal extra Hema-deo als ze een keer moeten of kunnen opdraven in de Kamer of een ministerie. Ik werd zelf overigens een keer gedegradeerd als lobbyist toen ik toch echt een afspraak met de Duitse ambassadeur meende te hebben. Zweiter Sekretär meinst du wahrscheinlich! Jawohl!

De Tweede Kamer houdt het allemaal bij. Sinds 1 juli 2012 kent de Tweede Kamer een openbaar register van belangenbehartigers/lobbyisten met een vaste toegangspas voor de Kamer. Deze pas geeft toegang tot de semi-openbare ruimte in het Tweede Kamergebouw.

Citaatje van de website van de TK:

“Categorieën

Er zijn drie groepen van belangenbehartigers/lobbyisten:

Vaste toegangspas aanvragen

Wilt u een pas aanvragen? Geef dan aan met welk doel en namens welke instelling of organisatie u optreedt. Per organisatie of instelling wordt maximaal één pas verstrekt. Deze gegevens komen in het onderstaande register.

Komt u in aanmerking voor de pas? Vul dan een aanvraagformulier in. Dit formulier kunt u opvragen bij de Servicebalie Rijkspassen van de Tweede Kamer”

Ik noem er maar eens tien – hoewel de hele lijst smullen is voor iemand als ik – een smulpaap.

R.A. Leeraar – CIDI Centrum Informatie en Documentatie Israel.

Ik Google hem maar even. Is geboren in Friesland, ik schat hem nu 35, maar heeft als zoon van een Egyptische vader en Joodse moeder vier jaar in Israël als officier in het IDF gediend, is nog reservist. Hij werkt nu als beleidsmedewerker bij het CIDI – het Centrum voor Info en Doc Israël. Ben daar wel eens binnen geweest in Den Haag, tien jaar geleden. Toen zat daar al kogelvrij glas in alles. Al in 2014 protesteerde ik via het International Jewish Anti-Zionist Network tegen de lopende uitroeiing van de Palestijnen. https://ijan.org/2014/08/14/survivors-and-descendants-letter/ – zelfs de NY Times publiceerde de lijst met namen. Dat noemde niemand toen nog genocide, hoewel de strijd tegen de Palestijnen al vanaf 1948 en zelfs eerder op grote schaal plaatsvond.

FF tussendoor: op deze manier halen we de tien niet… nou ja: beter W,DN!

Nou, nog eentje dan maar. De biggest van de Big Bad Pharma, Pfizer, heeft ook iemand: drs Marcel Gerritsen van BPRA Public Affairs – uiteraard in Den Haag, dombo! Hij krijgt op LinkedIn veel lof als beminnelijk man. Hij moet nu ongeveer 60 zijn.

Zijn bedrijf is een van de lobby-toppers in NL. Hij is directeur sinds 1995, maar waarschijnlijke of dochter of nicht Marjolein werkt er ook. In totaal zitten er 8 mensen, van wie 6 vrouwen. Hij zat eerder bij de Nefarma, de vermaledijde club van NL farmafabrikanten & friends. Pfizer is o.m. leverancier van Eliquis, de meestgebruikte bloedverdunner van Nederland.

De groothandel hier wil die na een prijsverhoging niet meer leveren. Het patent erop loopt over een jaar af en ik gok dat Pfizer nog even wil cashen. De prijsverhoging volgt ook uit Trumps tarifering. Zucht.

Er staan ook ‘nette mensen’ op de lijst, zoals van Natuurmonumenten, de vier grote gemeenten plus Breda (??) maar ook de Fed. Indische Nederlanders (FIN). Dat is een nogal agressief clubje dat opkomt voor het KNIL van hun grootvaders en niks wil weten van hun massamoorden van 1945 tot 1950. De FIN werkt samen met GeenStijl.

Curieus is dat ze niets lieten horen toen we recent in de naam van ‘Herdenk Nazi’s Niet’ bezwaar maakten tegen de herdenking van het KNIL in Roermond, bij het standbeeld van Nederlands grootste oorlogsmisdadiger, generaal Simon Spoor in Roermond, afgelopen september. Tsja.

– Uitgelichte afbeelding: Door Tweede Kamer der Staten-Generaal, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=74496892