Voortrekken tegen betaling oftewel: hoe komen we van lobby’s af?

Ik zie net de jongste lijst per januari 2024 van erkende lobbyisten in de Tweede Kamer ‘met een vaste pas voor de semi-openbare ruimte in het TK-gebouw’. Het goede nieuws: de KLM is er dit jaar vanaf! Hieperdepiephoeraatjes!

Maar waarom? Dat zullen we van het KLM Team Mediarelaties als onderdeel van Corporate Communications niet direct horen – er is geen telefoonnummer op hun site te vinden.

Okee dan – de hoofdvraag: wanneer komt er nou eens een verbod op lobbyen op het Binnenhof? Oftewel op KamerPRostitutie – met hoofdletters PR en waarbij geld geen rol speelt. O sorry: juist wel. Of beter: voortrekken voor de rijken. PR heet tegenwoordig trouwens Public Affairs – natuurlijk ook weer raar: openbare zaken? Een bedrijf als BP doet alleen iets voor het publiek en in ’t openbaar als ’t echt helemaal niet anders kan.

En waarom zou de gemeente Den Haag ene K.H. Willems moeten betalen om bij kamerleden te gaan zeuren om Den Haag voor te trekken? Laat ik ’t hem eens vragen. Vooral wat hij ervoor krijgt. Ehhh… hij is niet te vinden. Kwartietje gegoogeld.

Dan de gemeenten: Breda, Tilburg, Eindhoven, Den Haag, Amsterdam, Rotterdam, Brabantstad (grote steden plus provincie) en de provincies Gelderland, Flevoland, Utrecht. Waarom doen de andere provincies dat dan niet? Weten die soms dat het niks oplevert – of snappen ze iets niet?

Maar dit is allemaal kinderspel vergeleken bij lobbykampioen C. Boot van BP Europe SE! Dat is het echte, sappige, mollige GrootKapitaal. Wat zou die nou hebben uitgehaald vorig jaar? Want hij is ook nog van BP Holdings International BV, Windpark Energie BV, en BP Raffinaderij Rotterdam BV.

Ook eng is W.M.J. Verheijen, van Prodas Defence&Security bv – mij onbekend. Hij staat voor ‘Multinationale defensie-industriebedrijven t.b.v. majeure Nederlandse defensieprojecten’. O, zo, natúúrlijk! Kortweg wat Eisenhower vol afschuw noemde het ‘militair industrieel complex‘ dat de Koude Oorlog en vooral: de wapenwedloop toen aanjoeg. Met een heel succesvolle lobby, en heel veel beïnvloede politici. Het was prachtig een president en ex-generaal Eisenhower – NB ónze bevrijder! – dit te horen zeggen bij zijn afscheid op 17 januari 1961..

Het wordt een uitstekend lobbyjaar. Iedere lobbyist van naam heeft zich al bij de informateur gemeld want je moet ’t ijzer smeden… Helaas moet dat dan weer allemaal opnieuw als de nieuwe informateur er komt. Voordeel van een lange formatie: je hebt als lobby ruim de tijd.

En hoe vaak kwam de term lobby nou in de Kamer aan de orde tijdens debatten vorig jaar? Dat was ruim 200 keer, dus 4 keer per week. Lijkt genoeg – maar is ’t niet! De lobby’s zijn er namelijk nog!

PS1: O ja: bezoek vooral NIET Vlees.nl

Niet zozeer omdat het een lobbysite is waar je daar doodgegooid wordt met louter rode en dode dierendelen, maar vooral omdat je niet weet met wie je praat en wie erachter zit. Nono – No Names! Recepten, sappige foto’s waar het bloed je van de lippen druipt – Dracula’s sappigste droom… De Stichting Vlees.nl runt die site, maar hoofdredacteuren, uitgevers, redacteuren, auteurs… forget it! Laat staan telefoonnummers. Ja, bij de registratie staat wel ene R.P. van de Kruijk. Effuh belluh – die zit in het buitenland, maar er is wel Jort Heijmans. Misschien zal hij me wat vertellen. Hij belt niet terug. Okee!

PS2: De cadeautjes van een willekeurig Kamerlid…

Dit is de lijst van Thierry Aartsen van de VVD – gewoon omdat die bovenaan stond. Hij is een Brabants managerstype van 35, doet binnenlandse zaken en zit 5 jaar in de Kamer waar hij gemiddeld elke twee maanden één schriftelijke vraag stelt (naast andere activiteiten). Lijkt erg op Shrek, maar dan roze.

Van Aartsens lijst lijkt met 25 cadeaus – uiteraard meestal van lobbyisten – al lang maar bedenk wel: dit is over vier jaar. Ik moest even fronsen bij Ontvangen tijdens een werkbezoek aan Swinkels Family Brewers een maaltijd en presentje (een liter bier). Maar de langste lijst is van de vrij onbekende VVD-er Rudmer Heerema – wat die voor enzymen in zijn politieke deodorant deed… hij heeft vijf pagina’s nodig – 333 cadeaus. Dat is niet meer te publiceren…. en hij is intussen uit de Kamer. Met medenemening van…

Rens Ramaekers van D66 – ook weg – kreeg er… 1 (ziehielug!), Omtzigt 10. Wilders kreeg er dit jaar 2: kaartjes voor Lady Gaga en drie boeken en Bosma kreeg dit jaar twee kaartjes voor Ajax-PSV van het hoofd van het Kamerrestaurant (??), en een glazen kerstboom en cognac van de president van Georgië.

Hieronder de lijst van Thierry van Aartsen.

1. Ontvangen het boek ‘Handboek minister. De lang geheimgehouden instructies aan bewindslieden’ ter waarde van €14,95. 31-01-2023

2. Ontvangen van Uitgeverij Noordhoff een Grote Bosatlas. De waarde is onbekend. 05-04-2022

3. Ontvangen van de Stichting Ondersteuning VVD (SOV) een Stamppotdiner SOV. De waarde is onbekend. 27-09-2021

4. Ontvangen van de Gemeente Breda twee kaarten voor Bij Ons In Breda. De waarde is onbekend. 26-07-2021

5. Ontvangen van de Gemeente Rotterdam een toegangskaart voor de halve finale van de KNVB beker Feyenoord – NAC. De waarde is onbekend. 05-03-2020

6. Ontvangen van de Gemeente Breda een toegangskaart voor de bekerwedstrijd NAC – PSV. De waarde is onbekend. 23-01-2020

7. Ontvangen van KRO-NCRV 5 toegangskaarten backstage TOP2000 Café. De waarde is onbekend. 30-12-2019

8. Bijgewoond op uitnodiging van de provincie Limburg een concert van André Rieu. De waarde is onbekend. 11-07-2019

9. Aanwezig geweest bij het concert van Marco Borsato in de Kuip op uitnodiging van Public Affairs Rotterdam. De waarde is onbekend. 01-06-2019

10. Bijgewoond het Nieuwspoort Aspergediner op uitnodiging van Competition Support. De waarde is onbekend. 17-04-2019

11. Ontvangen tijdens een werkbezoek aan Swinkels Family Brewers een maaltijd en presentje (een liter bier). De waarde is onbekend. 18-02-2019

12. Ontvangen van ANP het fotoboek ‘Hollandse Beelden’. De waarde is onbekend. 12-02-2019

13. Ontvangen van Edison Pop twee kaarten inclusief diner voor de Edison Pop Awards in de Westergasfabriek te Amsterdam. De waarde is onbekend. 11-02-2019

14. Ontvangen van de gemeente Noordenveld een boekje over ‘Drents Big Vief’. De waarde is onbekend. 15-01-2019

15. Ontvangen een kaart met alle streekomroepen erop van de Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO). De waarde is onbekend. 14-12-2018

16. Ontvangen twee toegangskaartjes voor het Muziekfeest van het jaar van de AVRO-TROS. De waarde is onbekend. 07-12-2018

17. Ontvangen van het bestuur van de Eerste Bredasche Heerenzitting 1 toegangsbewijs voor de Eerste Bredasche Heerenzitting. De waarde is onbekend. 18-11-2018

18. Aanwezig geweest bij het Wilddiner van de provincie Limburg in Nieuwspoort. De waarde is onbekend. 14-11-2018

19. Bezoek gebracht aan het Amsterdam Dance Event, aangeboden door BUMA/Stemra. De waarde is onbekend. 23-10-2018

20. Ontvangen een uitnodiging van de gemeente Enschede voor een bezoek aan de Military Boekelo. De waarde is onbekend. 13-10-2018

21. Ontvangen van de gemeente Tilburg een kaart voor de voetbalwedstrijd Willem II-Feyenoord. De waarde is onbekend. 07-10-2018

22. Ontvangen één toegangskaart tot de gemeentelijke skybox in het NAC stadion bij de voetbalwedstrijd NAC-PSV op uitnodiging van de gemeente Breda. De waarde is onbekend. 29-09-2018

23. Ontvangen van de VVD fractie in Breda twee kippen ter waarde van €52,-. 20-09-2018

24. Ontvangen van de Provincie Brabant kaartjes voor de Brabantse Stoet. De waarde is onbekend. 16-09-2018

25. Ontvangen van de Provincie Brabant een welkomstpakket voor zijn installatie als Kamerlid. De waarde is onbekend.