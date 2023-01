Lagerhuidslid Tories geschorst na vergelijken covidvaccinaties met Holocaust

Het Conservatieve Lagerhuislid Andrew Bridgen is door zijn partij geschorst nadat hij desinfo verspreidde over het covidvaccin en vaccinatieprogramma’s vergeleek met de Holocaust.

Volgens chief whip Simon Hart ging Bridgen met zijn opmerkingen ver over de grens van hetgeen toelaatbaar is.

Bridgen zal nu verder moeten als een onafhankelijk Lagerhuislid, wat betekent dat hij ook geen toegang meer heeft tot de voorzieningen van de Tories. Daarnaast opent de partij een formeel onderzoek naar zijn uitlatingen en gedrag.

Hart zegt trots te zijn op de resultaten van de vaccinatiecampagne. Volgens hem is het vaccin de beste verdediging die we hebben tegen covid: “desinformatie over het vaccin kost levens”.

Bridgen was een criticus van de lockdowns – wat natuurlijk legitiem is – maar steunde de vaccinatiecampagne en tweette vol trots dat hij zijn boosters had gekregen. Pas in het najaar van 2022 ging hij desinformatie verspreiden. De afgelopen tijd werd dat steeds erger, tot ergernis van de partijtop. De vergelijking met de Holocaust was de druppel die de emmer deed overlopen.

Het is overigens niet de eerste keer dat Bridgen in opspraak komt. Er loopt momenteel een onderzoek naar hem omdat hij wordt verdacht van het verzwijgen van neveninkomsten en -activiteiten. Mogelijk dat Bridgen nu bewust een rel probeert te creëren om de aandacht af te leiden van het het feit dat hij een corrupte zak hooi is.

Bron: BBC

