Kwarteng ontslagen, Truss draait verlaging vennootschapsbelasting terug

De Britse minister van Financiën, Kwasi Kwarteng, is door premier Liz Truss ontslagen. Zijn opvolger is oudgediende Jeremy Hunt.

Kwarteng heeft inmiddels een verklaring gepubliceerd:

Om 16.00 uur Nederlandse tijd geeft Truss een persconferentie. Naar verwachting zal ze dan aankondigen dat het plan de vennootschapsbelasting te verlagen geschrapt wordt. Of ook de rest van Kwarteng’s catastrofale mini-budget in de prullenbak verdwijnt, is niet duidelijk.

Of het voldoende is het politieke leven van Truss te redden, is evenmin duidelijk. Volgens het geruchtencircuit ziet de partij haar inmiddels als een lost cause. Het partijkader zou wachten op een gunstig moment om Truss een mes in de rug te steken en haar te vervangen door Rishi Sunak. Sunak is ook allesbehalve een heilige, maar in elk geval geen brekebeen.

De positie van Kwarteng was onhoudbaar geworden nadat hij in zijn ultra-libertarische mini-budget een groot aantal ongedekte belastingverlagingen aankondigde. Het Britse pond raakte in een vrije val verzeild en de Bank of England zag zich gedwongen miljarden in de economie te pompen om de pensioenfondsen te redden.

