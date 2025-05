Juridisch verzet tegen het Trumpregime: invoerrechten onwettig verklaard

Na de autocratische blitzkrieg van de eerste honderd dagen van het Trumpregime begint het meer democratisch genegen Amerika zich te verzetten. En wel op de enige manier die overgebleven is met een aan Trump horige meerderheid in het Congres, namelijk de juridische.

Een federale rechtbank voor internationale handel heeft namelijk een van Trumps grootste speerpunten van zijn beleid, de draconische invoerrechten, onwettig verklaard. Volgens deze rechtbank heeft de president namelijk niet de bevoegdheid om dergelijke invoerrechten zomaar in te voeren. Dus ze hebben het niet eens tijdelijk geblokkeerd, maar direct volledig uitspraak gedaan.

In het algemeen gaat om te beginnen het Congres over dit soort financiële beslissingen, en alhoewel het in de jaren zeventig een zekere bevoegdheid hiervoor aan de president heeft overgedragen via de International Emergency Economic Powers Act, is die bevoegdheid niet onbeperkt. Bovendien is er geen sprake van een noodgeval, zoals het regime argumenteert, aangezien de Verenigde Staten al vele, vele jaren een handelstekort met diverse grote landen hebben. Waarom zou dat nú ineens een noodgeval zijn? Uiteraard is de regering direct in beroep gegaan.

Verder komt NPR, tesamen met enkele andere publiekelijk gefinancierde omroepen, in verzet tegen het voornemen van Trump om hun federale steun in te trekken en heeft het een rechtszaak aangespannen. Ook hier wordt weer het argument aangevoerd dat de president helemaal geen bevoegdheid voor dergelijke acties heeft maar dat die bij het Congres ligt, dat immers over budgettaire beslissingen gaat.

Ook Harvard laat het er niet bij zitten, nu de regering Trump de studentenvisa van alle buitenlandse studenten aan Harvard in wil trekken omdat die zogenaamd anti-semitisch zouden zijn, en is naar de rechter gestapt. Kwade tongen beweren dat Trumps wrok tegen Harvard zijn origine vindt in het feit dat Obama’s kinderen (en Obama zelf natuurlijk) tot Harvard toe zijn gelaten en Trumps zoon Barron niet. Het zou zomaar kunnen, in Trumps geval is niets te gek. In het algemeen heeft Trump natuurlijk iets tegen mensen die intelligenter zijn dan hij – hij doet wel alsof hij alles beter weet maar hij is zich diep van binnen ervan bewust dat hij een nietswetende faalhaas is – dus dat betreft zeker mensen die werken bij of studeren aan universiteiten als Harvard.

Ook heeft rechter Tanya Chutkan bepaald dat veertien staten verder mogen gaan met hun rechtszaak tegen de gigantische bezuinigingen die onder de vlag van Elon Musks DOGE zijn doorgevoerd.

We moeten natuurlijk afwachten wat er in deze zaken, hogere beroepen en eventueel in het Supreme Court gaat gebeuren, maar ik kan me voorstellen dat die rechters er zeker in het geval van de grootste klap, namelijk die over de invoerrechten, er helemaal niet zo happig op zullen zijn om Trump toe te staan enorme economische schade aan het land toe te brengen.

