Journalist Willem Groeneveld opnieuw bedreigd door naziwappies

Journalist Willem Groeneveld wordt opnieuw bedreigd door extreemrechtse complotdenkers, dit keer omdat hij aandacht besteedde aan de afpersingspraktijken van naziwap Jan Huzen.

Dit is des te erger omdat Groeneveld al bijna een jaar voortdurend over zijn schouder kijkt. In augustus 2021 gooiden twee complotgekken molotovcocktails door de voordeur van het huis van de Groninger journalist. Door puur toeval mislukte deze aanslag op het leven van Groeneveld en zijn vriendin.

uitgelichte afbeelding: Groningen bij nacht – Door Hardscarf – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46471973