Coronawappies gaan over tot afpersing

Inmiddels zijn de inwoners van Wappielonië overgegaan tot afpersing. Dankzij actievoerende grootgrondbezitters is het een chaos op de snelwegen, en daar moet je als extreemrechtse wap natuurlijk bij zijn. Het is weer eens wat anders dan om tikkies bedelen op Twitter:

In dit filmpje is te zien hoe activist Jan Huzen van de Steungroep Boeren en Burgers en wat boeren en/of radicale corona-activisten ’tol staan te heffen’ en een buitenlandse chauffeur pas door willen laten als hij 10 of anders 5 euro aan de boeren ‘doneert’. Echt totaal bizar. https://t.co/yPDcDp2KYu pic.twitter.com/0ilKZfpfKm

