Jodenjacht? Pogrom? Laat me niet

Als ik wil, kan ik Joods worden – en eventueel ook Israëli. Net als iedereen. Van Joods afkomen kan in een oogwenk, van een Israëlisch paspoort zal wel veel moeilijker zijn – maar uiteindelijk mogelijk. Van mijn Nederlanderschap afkomen is erg moeilijk. Minister Faber heeft het bij de Maccabi-rellen gehad over antisemitisme dat in de genen van islamieten zou zitten…



Ik kwam woensdagavond te laat terug uit Delft en moest op CS een taxi naar Bussum nemen. Marokkaanse chauffeur, de hele weg gesproken over de rellen. Hij was heel verontwaardigd over de beschuldigingen aan de hele Marokkaanse islamitische gemeenschap. Hij had twee taxichauffeurs zelf gesproken die door Maccabi-fans – ruig van de tichel zal ik maar zeggen – aangevallen waren. We waren het volkomen eens over het walgelijke Israëlitische gedrag tegenover Palestijnen – al vanaf 1948. Ik vertelde dat ik in 1967 klaar stond om in het Israëlische leger te gaan dienen – hoewel ik hier dienst weigerde. Nu is het he-le-maal over met dat leger en die Israëli’s. We gaven elkaar een hand bij het afscheid.

Als ik wil, kan ik vandaag nog moslim worden, en wat later eventueel ook Marokkaan – Turk is wat moeilijker. Van de islam afkomen is echter ook lastig: daar schijnt de doodstraf op te staan.

Katholiek worden is vrij simpel, duurt een jaartje of zo. Christen word je meteen na je doopsel – kwartietje. Er vanaf komen leidde in de Middeleeuwen tot grote problemen en soms de brandstapel. Nu is het een kwestie van enkele maanden uitzitten totdat je de bevestiging van een bisdom hebt.

Ans van Dijk was een verschrikkelijke Nederlandse verraadster van maar liefst 154 Joden, en de enige vrouw die na de oorlog in Nederland geëxecuteerd werd. Ze had een hoedenwinkel op de Nieuwendijk, was Joods en lesbisch. Ze was gearresteerd en werd succesvol door de nazi’s onder druk gezet om verraadster te worden. Haar vriendin Miep Stodel deed mee, kwam ook uit een Joods gezin. Na de oorlog liep het helemaal fout: de doodstraf. De avond voor haar executie liet Ans zich dopen en werd lid van de RK Kerk. en werd op 14 januari 1948 geëxecuteerd. Het jaar van mijn geboorte.

Overigens was er was ook nog de Joodse Branca Simons, die Ans ook hielp met het in de val lokken van Joden. Die leefde tot 1979. De man van Simons hielp ook mee – niet Joods. Er was nog een andere Joodse verraadster: Rosalie Roozendaal.

Maar doet dit iets af aan de holocaust, het Joodse leed of de verschrikkingen van het nazisme? Vergeet ook niet dat Nederland relatief het hoogste percentage onderscheidingen voor het redden van Joden kreeg van Yad Vashem in Israël. Van alle bezette landen.

Chanan Hertzberger is de ‘opperjood’ van Nederland, als voorzitter van het Centraal Joods Overleg. Hij stelt sinds de Maccabi-rellen dat Joden in Nederland ernstig bedreigd worden. Ik merkte daar zaterdag 9 november op de echte Kristallnachtherdenking niets van, daar bij de Stopera, waar ik zelfs nog even sprak. Bij de Portugese synagoge 300 m verderop was ook geen enkele onrust – wel wat bewaking.

De stad was op zijn normale zaterdags, zo rond half acht: opgewekt, druk, vol verwachting, volle restaurants. Ik zag geen enkele vorm van onrust of oproer op mijn wandeling van CS naar Waterlooplein, o.m. en terug via de Kloveniersburgwal.

Netanyahu barstte in een klaagzang uit na het nieuws over de Maccabirellen. Biden wist zich ook geen raad meer… Die twee vergaten kennelijk dat in andere landen in Europa Joden waren vermoord bij aanslagen – in Amsterdam nul. In België bijv. tien jaar geleden: 4 doden bij de aanslag op het Joods Museum.

In september 1974 was er de gijzeling van de Franse ambassade, twintig mensen geschat, vijf dagen lang, net tijdens Prinsjesdag zodat er geen gouden koets kwam, met 3 gewonden door schoten. De Japanse gijzelnemers kwamen ermee weg.

En dan in 1979 in Den Haag de moordaanslag van de IRA op de Britse ambassadeur Sir Richard Sykes, plus zijn Nederlandse bediende Karel Straub.

Dan Frankrijk…

1982: Goldenberg restaurant: 4 doden, 22 geworden

1985: In Parijs ontplofte op 39 maart 1985 een bom op een Joods filmfestival: 18 gewonden

1988: in een andere bioscoop daar: 14 gewonden, nu door… katholieken…

2012: aanslag op een Joodse school in Toulouse: 4 doden, van wie 3 kinderen.

2015: was er een aanslag op een koosjere supermarkt in Parijs met 4 doden.

2020: Samuel Paty, leraar, onthoofd door een islamiet uit Tsjetsjenië.

Eindtotaal voor Frankrijk: 13 doden, 54 gewonden. Het houdt daar niet op.

Dus de Maccabirellen? Laat staan ‘Jodenjacht’ en helemáál ‘pogrom’? Laat me niet lachen. Goed dat Halsema dat woord niet meer zal gebruiken: volkomen misplaatst en ook nog ’s opruiend.