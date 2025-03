Het einde van de Amerikaanse rechtsstaat?

De rode vlag waarvan we wisten dat die uitgehangen zou gaan worden wappert nu inderdaad in de gure, autocratische wind die er in de Verenigde Staten sinds afgelopen november waait: het regime Trump heeft een rechtstreekse verordening van de rechtbank genegeerd. Ik was al gestopt met het nauwlettend volgen van al die juridische experts op YouTube, want hoe waterdicht een zaak ook is, als het Supreme Court dat niet vindt dan is het gewoon niet zo, zoals we met de immuniteitskwestie gezien hebben. Maar nu weten we dus ook zeker dat het regime Trump, zoals reeds lang verwacht, bereid is de wet te negeren.

Onder het volledig illegitiem aanroepen van de Alien Enemies Act, een wet uit 1798 die tijdens oorlogsomstandigheden de president de bevoegdheid geeft per decreet mensen uit te wijzen of te interneren, heeft men meer dan 200 Venezolanen naar El Salvador uitgezet. Trump heeft voor het kunnen toepassen van die wet even verzonnen dat de Verenigde Staten in oorlog zijn omdat er wat illegale immigranten binnen zijn gekomen. De deportatie gebeurde tegen een expliciete verordening van de rechtbank in, die de uitvoering ervan in ieder geval voor de komende twee weken had geblokkeerd. Het excuus dat de vliegtuigen al opgestegen waren kunnen we naar de vuilnisbak verwijzen, het is natuurlijk geen toeval dat men zo snel mogelijk handelde, nog vóór de rechtbank uitspraak kon doen.

Dit is het dan, Trump en zijn regering voelen zich niet meer gebonden aan de wet, en waarom zouden ze ook? De volledig gecorrumpeerde en aan Trump horige Pam Blondi Bondi of de maniakale leiding van de FBI in de vorm van Kash Patel en Dan Bongino zullen geen vinger uitsteken om Trump zich aan de wet te doen houden. En zolang het maar als officiële handeling kan worden geclassificeerd weet Trump zich beschermd door de hem verleende immuniteit van het Supreme Court. En mocht iemand in opdracht van Trump iets illegaals mogen doen, dan weet die zich weer beschermd door preventieve gratieverleningen van Trump.

Over gratie gesproken: rond middernacht plaatste Trump op Truth Social een bericht dat alle door president Biden uitgevaardigde gratieverleningen ongeldig werden verklaard, omdat ze zogenaamd niet door Biden zelf getekend zouden zijn.

Als men daadwerkelijk overgaat tot het vervolgen van mensen die gratie verleend is, is de autocratie voltooid. Zitten ze toch aardig op Hitlers schema van 1933. Iedere jurist kan zijn diploma dan aan de wilgen hangen, want dan doet de wet er echt niet meer toe. Vertrouwen in een correct verloop van de tussentijdse verkiezingen zal ik dan nog minder hebben dan ik nu al heb. Of er nog legale middelen overblijven om dit regime te stoppen kun je je in gemoede afvragen.

