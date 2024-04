GB neemt wetsvoorstel aan om asielzoekers naar Rwanda te sturen

De goedkoopste verkiezingsstunt ooit is wet geworden in Groot-Brittannië, waar de regering asielzoekers voortaan af mag schuiven naar Rwanda. Of beter gezegd: mag proberen ze af te schuiven naar Rwanda.

Het Bitse Hogerhuis leek premier Rishi Sunak’s deportatieplannetjes nog te zullen saboteren/amenderen, maar zag daar uiteindelijk van af. Naar verwachting zal Koning Charles nog deze week zijn handtekening zetten onder de wet.

Het is de bedoeling de eerste asielzoekers nog in juli af te schuiven naar Oost-Afrika. Al te gemakkelijk wordt dat nog niet, want ongetwijfeld volgt er nu een hele zwik rechtszaken.

Meer dan een vertwijfelde verkiezingsstunt is het niet. De Tories kijken in de peilingen al geruime tijd tegen een hopeloze achterstand aan en eigenlijk twijfelt niemand eraan dat de volgende premier van GB Keir Starmer heet.

Nog los van alle morele overwegingen zet het ook nog eens geen zoden aan de dijk. Het wetsvoorstel heeft uitsluitend betrekking op illegale immigranten die vanuit Frankrijk met kleine bootjes het Kanaal oversteken. Dat zijn er ruim 29.000. Rwanda kan er daarvan 200 opvangen. Op zijn best kan Sunak er dus 200 deporteren, à raison van 660.000 pond (767.000 euro) per persoon. Tel uit je winst.

The whole absurdity of the Rwanda scheme, in 60 seconds, from @SkyNews‘ @Chesh.

A performative, reputation-trashing drop in the ocean, at the cost of £660,000 per removee.

— Best for Britain (@BestForBritain) April 23, 2024