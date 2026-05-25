Wij in het heelal, een heelal in ons

Kees Boeke (en zeker ook zijn echtgenote Betty Cadbury – ja, van de chocoladefabriek) was een zeer veelzijdig mens. War Resisters International, Werkplaats Kindergemeenschap, Sociocratie… Het idee van de “tiendesprongen” is door hem ontwikkeld, onder het motto van de titel van dit stuk. Ga in de macht van tien naar de rand van het heelal – waar we getuige tevens tijdgenoten zijn van de oerknal, maar daar had Boeke het niet over – en dan de diepte van het menselijk lichaam in. Wat Boeke betreft hierover later. Hier een filmpje in naleving van die tiendensprongen, in het Engels.

