Leden Hamasvloot krijgen pak slaag van de Baskische politie

Boeiende beelden uit Bilbao, waar leden van het Hamasvlootje op de vuist gingen met de Spaanse politie. Moet je niet doen, want de Spaanse/Baskische pliesie is echt van een héél ander niveau dan de heilssoldaten uit Nederland.

Op X en Bluecry wordt natuurlijk weer heel wat afgejankt over de onduldbare repressie van de Baskische politie, maar dat slaat echt nergens op. De confrontatie begon toen de politie probeerde een geblokkeerde aankomsthal vrij te maken. In plaats van hieraan mee te werken, reageerden de verwende rijkeluiskinderen van het Hamasvlootje agressief en gewelddadig. In Nederland zou de politie zich terugtrekken, in Spanje beuken ze er dan meteen op los:

You can see how the confrontation began. The police tried to move the flotilla people and they refused and started acting aggressively. One ran forward and Spanish police reacted. They’ve done this in every airport and police let them get away with it. Seems the Spanish didn’t. pic.twitter.com/8h9vUbufmc — Heidi Bachram (@HeidiBachram) May 23, 2026



Voor Israël was de happening in Bilbao aanleiding de Spaanse regering eens flink te trollen:

We demand an explanation from the Spanish government regarding its treatment of the flotilla anarchists pic.twitter.com/k2bbkKq7tm — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) May 23, 2026

Op X bewees de pro-Palestijnse beweging bij monde van Francesca Albanese dat je altijd nog veel dieper kunt zinken:

Weet je wie er ook altijd de mond vol hadden over “den welthistorischen Triumph des Judentums”? Precies, die.

Uitgelichte afbeelding: Haus der Ghettokämpfer im Kibbuz Lochamej HaGeta’ot, erstes, 1949 errichtetes Museum in Israel, das der Holocaustopfer und des jüdischen Widerstands gedachte. – Von Oyoyoy – Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15150288